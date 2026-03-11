ترامب: متى أردت إنهاء الحرب ستنتهي

قال الرئيس الأميركي ، الأربعاء، إن الحرب مع ستنتهي "قريبا" لأنه "لم يتبقّ عمليا ما يمكن استهدافه".



وأضاف ، خلال المكالمة التي استمرت خمس دقائق مع موقع "أكسيوس": "بعض الأمور البسيطة.. متى أردتُ إنهاءها، ستنتهي".

وذكر "أكسيوس" أن ترامب أشار علنا إلى أن عمليته قد حققت أهدافها إلى حد كبير، لكن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أكدوا أن الرئيس الأميركي لم يصدر بعد أي توجيه داخلي بشأن موعد وقف القتال.



وذكر ترامب لـ"أكسيوس": "الحرب تسير على ما يرام. نحن متقدمون على الجدول بكثير. لقد ألحقنا أضرارا أكبر مما كنا نتوقع، حتى خلال فترة الأسابيع الستة الأصلية".



وأوضح: "لقد كانوا يطمعون في بقية . إنهم يدفعون ثمن 47 عاما من الموت والدمار الذي تسببوا فيه. هذا هو الجزاء. لن يفلتوا من العقاب بهذه السهولة".