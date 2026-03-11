من حرب فيتنام إلى إيران.. ما هي مواصفات طائرة "بي - 52" التي لا تزال أميركا تستخدمها؟

ذكر موقع " "، أنّه منذ حرب ، وقاذفات "بي-52 ستراتوفورتريس" ما زالت تحلق في السماء، واستخدمها الجيش الأميركي مؤخرا في حرب لقصف قواعد صاروخية ومراكز القيادة والسيطرة.



ودخلت قاذفة القنابل "بي-52" الخدمة منذ عام 1965 بعدما قامت شركة " " ببناء مئات الطائرات منها، وما يزال بعضها يصان ويحدّث حتى اليوم، علما أن عددا محدودا من الآلات الحربية هو الذي يستطيع مواصلة العمل مثل هذه القاذفات، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس" الإخباري.



ويبلغ طول جناحي "بي-52" 56.4 مترا مع ارتفاع يبلغ 12.5 مترا، فيما يتجاوز مداها حوالي 14.5 ألف كلم.



وقالت الأميركية، التي تشرف على العمليات العسكرية في ، في منشور على منصة "إكس"، إن "القوة الجوية الأميركية ما زالت بلا منافس"، مشيرة إلى أن قاذفات "بي-52" استخدمت في كل صراع عسكري كبير منذ عام 1965.



وتبلغ كلفة "بي-52" حوالي 90 مليون دولار، وتلقب بـ"حصان العمل" لكونها الأقدم، إذ تستطيع حمل أزيد من 32 طنا من الحمولة، ويمكن تزويدها بصواريخ بعيدة المدى من طراز .



وتتفوق "بي-52" في مهام المراقبة البحرية، إذ تستطيع الوصول إلى أي نقطة من العالم انطلاقا من القواعد الأميركية. (سكاي نيوز)



