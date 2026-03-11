تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

من حرب فيتنام إلى إيران.. ما هي مواصفات طائرة "بي - 52" التي لا تزال أميركا تستخدمها؟

Lebanon 24
11-03-2026 | 11:15
من حرب فيتنام إلى إيران.. ما هي مواصفات طائرة بي - 52 التي لا تزال أميركا تستخدمها؟
من حرب فيتنام إلى إيران.. ما هي مواصفات طائرة بي - 52 التي لا تزال أميركا تستخدمها؟ photos 0
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه منذ حرب فيتنام، وقاذفات "بي-52 ستراتوفورتريس" ما زالت تحلق في السماء، واستخدمها الجيش الأميركي مؤخرا في حرب إيران لقصف قواعد صاروخية ومراكز القيادة والسيطرة.

ودخلت قاذفة القنابل "بي-52" الخدمة منذ عام 1965 بعدما قامت شركة "بوينغ" ببناء مئات الطائرات منها، وما يزال بعضها يصان ويحدّث حتى اليوم، علما أن عددا محدودا من الآلات الحربية هو الذي يستطيع مواصلة العمل مثل هذه القاذفات، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس" الإخباري.

ويبلغ طول جناحي "بي-52" 56.4 مترا مع ارتفاع يبلغ 12.5 مترا، فيما يتجاوز مداها حوالي 14.5 ألف كلم.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، في منشور على منصة "إكس"، إن "القوة الجوية الأميركية ما زالت بلا منافس"، مشيرة إلى أن قاذفات "بي-52" استخدمت في كل صراع عسكري كبير منذ عام 1965.

وتبلغ كلفة "بي-52" حوالي 90 مليون دولار، وتلقب  بـ"حصان العمل" لكونها الأقدم، إذ تستطيع حمل أزيد من 32 طنا من الحمولة، ويمكن تزويدها بصواريخ بعيدة المدى من طراز كروز.

وتتفوق "بي-52" في مهام المراقبة البحرية، إذ تستطيع الوصول إلى أي نقطة من العالم انطلاقا من القواعد الأميركية. (سكاي نيوز)
القيادة المركزية

الشرق الأوسط

سكاي نيوز

سكاي نيو

بوينغ

إيران

كروز

