الرئيسية
عربي-دولي

قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط: هكذا نستخدم الذكاء الاصطناعي ضدّ إيران

Lebanon 24
11-03-2026 | 11:37
قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط: هكذا نستخدم الذكاء الاصطناعي ضدّ إيران
قال الأدميرال براد كوبر قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، إن "الولايات المتحدة الأميركية تستخدم مجموعة متنوّعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتدمير الصواريخ والطائرات المسيّرة والسفن الحربية التابعة للنظام الإيراني".

وأضاف كوبر في مقطع فيديو، أنّ "الجيش الأميركيّ يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من البيانات في ثوان، ما يسهّل على القادة اتخاذ القرارات بسرعة مقارنة بقدرة العدوّ على الردّ".

وتابع: "سيظل البشر دائما من يتّخذ القرار النهائي دائما بشأن ما يجب إطلاق النار عليه وما لا يجب ومتى يتم إطلاق النار، لكن أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة يمكنها إنجاز العمليات كانت تستغرق ساعة وأحيانا أيام في بعض الثواني". (سكاي نيوز)
 
 
ذا أتلانتيك عن مسؤولين: القوة الأميركية في الشرق الأوسط كافية لشن ضربة ضد إيران لكن قد لا تكفي للحماية من الرد
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
قائد القيادة الوسطى الأميركية: القوة القتالية الأميركية تتزايد والقوة القتالية الإيرانية تتراجع
فانس: قلقون من استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي في مراقبة الأميركيين
