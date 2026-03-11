قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط: هكذا نستخدم الذكاء الاصطناعي ضدّ إيران

قال الأدميرال قائد القوات الأميركية في ، إن " الأميركية تستخدم مجموعة متنوّعة من أدوات المتقدمة لتدمير الصواريخ والطائرات المسيّرة والسفن الحربية التابعة للنظام ".



وأضاف كوبر في مقطع فيديو، أنّ "الجيش الأميركيّ يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من البيانات في ، ما يسهّل على اتخاذ القرارات بسرعة مقارنة بقدرة العدوّ على الردّ".



وتابع: "سيظل البشر دائما من يتّخذ القرار النهائي دائما بشأن ما يجب إطلاق النار عليه وما لا يجب ومتى يتم إطلاق النار، لكن أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة يمكنها إنجاز العمليات كانت تستغرق ساعة وأحيانا أيام في بعض الثواني". (سكاي نيوز)

Advertisement