Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
"كنز أثريّ"... العثور على 13 ألف قطعة "أوستراكا" جديدة في مصر

Lebanon 24
11-03-2026 | 11:48
أعلنت بعثة أثرية مصرية - ألمانية مشتركة، عن العثور على 13 ألف قطعة "أوستراكا" جديدة، وهي شقف فخارية تحمل كتابات، في موقع "أتريبس" الأثري في محافظة سوهاج، جنوب البلاد.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان، إن "هذا الاكتشاف يوثق تاريخ مصر عبر العصور، ليصل إجمالي ما استُخرج من الموقع منذ عام 2005 إلى نحو 143 ألف قطعة، وهو رقم قياسي عالمي يجعل من "أتريبس" أغنى موقع أثري في "الأوستراكات" في تاريخ مصر على مدار قرنين".
 
 
وأوضح رئيس البعثة من الجانب الألماني الدكتور كريستيان ليتز، أن "النصوص المكتشفة تمتد من القرن الثالث قبل الميلاد، حقبة العصر البطلمي، وصولاً إلى العصر الإسلامي في القرن الحادي عشر الميلادي". (ارم نيوز)
 
 

