"كنز أثريّ"... العثور على 13 ألف قطعة "أوستراكا" جديدة في مصر

أعلنت بعثة أثرية - ألمانية مشتركة، عن العثور على 13 ألف قطعة "أوستراكا" جديدة، وهي شقف فخارية تحمل كتابات، في موقع "أتريبس" الأثري في محافظة ، جنوب البلاد.



وقالت في بيان، إن "هذا الاكتشاف يوثق تاريخ مصر عبر العصور، ليصل إجمالي ما استُخرج من الموقع منذ عام 2005 إلى نحو 143 ألف قطعة، وهو رقم قياسي عالمي يجعل من "أتريبس" أغنى موقع أثري في "الأوستراكات" في تاريخ مصر على مدار قرنين".

وأوضح رئيس البعثة من الجانب الألماني الدكتور كريستيان ليتز، أن "النصوص المكتشفة تمتد من القرن الثالث ، حقبة العصر البطلمي، وصولاً إلى العصر الإسلامي في القرن الميلادي". (ارم نيوز)



