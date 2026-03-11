تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
وزير الطاقة الأميركي: ندرس مبيعات من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط
Lebanon 24
11-03-2026
|
13:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الطاقة
الأميركي
كريس رايت
، اليوم الاثنين، إن
الولايات المتحدة
تدرس ترتيب مبيعات
النفط
من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي، مع إقدام دول أخرى على السحب منها في ظل ارتفاع الأسعار خلال الحرب على
إيران
، وفق ما أوردته وكالة "
رويترز
".
