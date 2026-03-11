الحرس الثوري الإيراني يوجّه رسالة مباشرة إلى ترامب حول القواعد الأميركية

وجّه قائد القوة القوية في ، الجنرال مجيد موسوي، رسالة إلى الرئيس الأمريكي ، حول استهداف القواعد التابعة للولايات المتحدة.



وقال الجنرال موسوي عبر منصة "إكس"، إن "على أن يطلب من قيادة القيادة المركزية (سنتكوم) وضع المعلومات والصور الفضائية التي التُقطت قبل وبعد الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة على القواعد الأمريكية"



وأضاف القائد بالحرس الثوري أن هذه الصور "ستكون جديرة بالمشاهدة"، مؤكداً في ختام رسالته أن "الحرب ما تزال مستمرة".



وفي سياق متصل، اتهم العميد إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (العمليات العسكرية)، بأنها تعتمد على الاختباء وراء الدول المسلمة في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية لم تعد فعالة.



وشدد ذو الفقاري، أن قد تُغلق مضيق هرمز رداً على الإجراءات التي، حسب قوله، فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل على العالم.



وأكد أن إيران لن تسمح بمرور عبر المضيق لصالح أمريكا أو أو شركائهم، محذراً من أن أي سفينة تحمل النفط لهذه الأطراف ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الإيرانية.



