الحرس الثوري الإيراني يوجّه رسالة مباشرة إلى ترامب حول القواعد الأميركية

وجّه قائد القوة القوية في الحرس الثوري الإيراني
، الجنرال مجيد موسوي، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، حول استهداف القواعد التابعة للولايات المتحدة.
وقال الجنرال موسوي عبر منصة "إكس"، إن "على ترامب
أن يطلب من قيادة القيادة المركزية الأمريكية
(سنتكوم) وضع المعلومات والصور الفضائية التي التُقطت قبل وبعد الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية
على القواعد الأمريكية"
وأضاف القائد بالحرس الثوري أن هذه الصور "ستكون جديرة بالمشاهدة"، مؤكداً في ختام رسالته أن "الحرب ما تزال مستمرة".
وفي سياق متصل، اتهم العميد إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (العمليات العسكرية)، الولايات المتحدة
بأنها تعتمد على الاختباء وراء الدول المسلمة في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية لم تعد فعالة.
وشدد ذو الفقاري، أن إيران
قد تُغلق مضيق هرمز رداً على الإجراءات التي، حسب قوله، فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل على العالم.
وأكد أن إيران لن تسمح بمرور النفط
عبر المضيق لصالح أمريكا أو إسرائيل
أو شركائهم، محذراً من أن أي سفينة تحمل النفط لهذه الأطراف ستكون هدفاً مشروعاً للقوات الإيرانية.