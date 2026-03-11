تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الجيش الأميركي يختبر سلاح ليزري جديد ضد الطائرات الإيرانية المسيّرة

Lebanon 24
11-03-2026 | 14:45
A-
A+
الجيش الأميركي يختبر سلاح ليزري جديد ضد الطائرات الإيرانية المسيّرة
الجيش الأميركي يختبر سلاح ليزري جديد ضد الطائرات الإيرانية المسيّرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أجرت وحدة العمليات العسكرية الأمريكية المشتركة "411" بالتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) اختبارًا لسلاح ليزري على الطاقة المضادة للطائرات المسيرة، في وقت تحاول فيه واشنطن إيجاد حل عملي لمواجهة الطائرات الإيرانية من طراز "شاهد".

وبحسب موقع "ديفينس بوست"، فإن الاختبار شمل تقييم قدرة حزم الليزر عالية الطاقة على أهداف مصممة لمحاكاة هيكل الطائرات المسيرة، مع التركيز على دمج هذه الأنظمة في المجال الجوي الأمريكي وضمان سلامة الطيران المدني.

من جانبه صرح الجنرال مات روس، مدير وحدة "401"، أن "هذه خطوة حاسمة لضمان أن يمتلك مقاتلونا أكثر الأدوات تقدمًا للدفاع عن الوطن، نحن نضمن أن هذه القدرات المتطورة آمنة وفعالة وجاهزة لحماية الأمريكيين من التهديدات المتنامية للطائرات المسيرة".
ويأتي هذا الاختبار بعد هجمات الطائرات المسيرة الإيرانية الرخيصة التي أطلقتها إيران ردًا على الغارات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وعدد من المسؤولين، وتسببت في أضرار مادية وبشرية في عدد من دول المنطقة، وقد أربكت هذه الطائرات حسابات الجيش الأمريكي؛ ما دفع واشنطن للبحث عن منظومة فعالة للتعامل مع هذا التهديد.

واستعانت الولايات المتحدة بخبرة أوكرانية في إسقاط الطائرات المسيرة، وأعلنت خططًا لنشر منظومتها الخاصة "ميروبس" لاعتراض مسيرات "شاهد"، وسط اعتراف مسؤولين أمريكيين بأن الأداء السابق لمواجهة الطائرات الإيرانية كان "مخيّبًا للآمال".
وتبلغ تكلفة الطائرة الإيرانية بين 20-50 ألف دولار حسب الطراز، بينما تكلف الطائرات الاعتراضية الأوكرانية أقل من ذلك؛ ما يجعل الحل الجديد عمليًا مقارنة بأنظمة الدفاع الجوي التقليدية المكلفة، كما تستعين الولايات المتحدة بأسلحة أخرى مثل طائرات AH-64 Apache لإسقاط الطائرات المسيرة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لأقسام الشرطة في ولاية كاليفورنيا، من احتمال رد إيران على الهجمات الأمريكية بإطلاق طائرات مسيّرة على الساحل الغربي الأمريكي، وفقًا لـ"شبكة "إيه بي سي".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة تسنيم الإيرانية: الدفاعات الجوية الإيرانية دمرت طائرة مسيّرة أميركية فوق أصفهان وسط البلاد
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 23:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة باتجاه البحرين وقطر
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 23:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تدين هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية على أذربيجان
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 23:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رصد طائرة أميركية عسكرية ومسيّرة استطلاع قرب الأجواء الإيرانية!
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 23:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إيران على

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:15 | 2026-03-11
Lebanon24
17:13 | 2026-03-11
Lebanon24
17:06 | 2026-03-11
Lebanon24
17:00 | 2026-03-11
Lebanon24
16:47 | 2026-03-11
Lebanon24
16:03 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24