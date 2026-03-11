تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
السيستاني يتمنى التوفيق لمرشد إيران الجديد مجتبى خامنئي
Lebanon 24
11-03-2026
|
14:53
تمنّى المرجع الشيعي الأعلى في
العراق
علي السيستاني، الأربعاء، للمرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي "التوفيق" في "الحفاظ على الوحدة والانسجام الوطني" في
إيران
.
يأتي ذلك بعد تعيين مجتبى خلفا لوالده الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب الأمريكية
الإسرائيلية
على إيران.
وفي بيان مقتضب، قال السيستاني (95 عاما) المتحدّر من إيران "مع إحياء ذكرى القائد الراحل للجمهورية الإسلامية
الإيرانية
سماحة
آية
الله السيد
الخامنئي (رضوان الله عليه) يُرجى لخلفه
الكريم
(حفظه الله تعالى) التوفيق والتسديد في خدمة الشعب
الإيراني
العظيم، ودفع شر الأشرار، والحفاظ على الوحدة والانسجام الوطني".
