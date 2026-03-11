السيستاني يتمنى التوفيق لمرشد إيران الجديد مجتبى خامنئي

تمنّى المرجع الشيعي الأعلى في علي السيستاني، الأربعاء، للمرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي "التوفيق" في "الحفاظ على الوحدة والانسجام الوطني" في .



يأتي ذلك بعد تعيين مجتبى خلفا لوالده الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب الأمريكية على إيران.





وفي بيان مقتضب، قال السيستاني (95 عاما) المتحدّر من إيران "مع إحياء ذكرى القائد الراحل للجمهورية الإسلامية آية الخامنئي (رضوان الله عليه) يُرجى لخلفه (حفظه الله تعالى) التوفيق والتسديد في خدمة الشعب العظيم، ودفع شر الأشرار، والحفاظ على الوحدة والانسجام الوطني".





