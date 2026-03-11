واشنطن تحذر من تهديد إيراني للفنادق والمنشآت الأميركية في العراق

حذرت ، مساء الأربعاء، من أن وفصائل موالية لها قد تخطط لاستهداف بنية تحتية للنفط والطاقة مملوكة للولايات المتحدة في .



وقالت الخارجية الأميركية، إن الفصائل قد استهدفت أيضا فنادق يرتادها أمريكيون في جميع أنحاء العراق بما في ذلك منطقة .



ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع التصعيد الأميركي من جهة والإيراني من جهة ثانية، وسط استهداف منشآت متعددة في أنحاء .

