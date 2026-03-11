تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية في طهران

Lebanon 24
11-03-2026 | 15:45
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية في طهران
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشأة في طهران مخصصة لتطوير البرنامج النووي الإيراني، والتي كانت تُستخدم لتعزيز القدرات اللازمة لصناعة سلاح نووي.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن أهداف الهجمات "بنية النظام الإيراني التحتية". 

وأعلن المتحدث في وقت سابق أن القوات الجوية شنت موجة واسعة من الهجمات على طهران، وفق وسائل إعلام إسرائيلي.

وبحسب مصادر إسرائيلية فإن هذا الهجوم دمّر جزءاً مهماً من قدرات النظام الإيراني على تطوير سلاح نووي، وهو جزء من سلسلة هجمات نُفذت ضمن عملية "زئير الأسد"، التي قال الجيش إنها ضرورية لإزالة التهديد النووي لطهران. (آرم نيوز) 
إيران تعلن استهداف منشأة نطنز النووية في هجوم إسرائيلي – أميركي
الوكالة الذرية: نتابع التأثيرات على السلامة النووية جراء استهداف منشآت تعمل بالطاقة النووية في أوكرانيا
الجيش الإسرائيلي: بدأنا الهجوم 15 ضد منشآت النظام الإيراني في طهران
منشأة نووية "سرية" إيرانية دمّرتها إسرائيل
