عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية في طهران
Lebanon 24
11-03-2026
|
15:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش
الإسرائيلي
أنه استهدف منشأة في
طهران
مخصصة لتطوير البرنامج
النووي
الإيراني
، والتي كانت تُستخدم لتعزيز القدرات اللازمة لصناعة سلاح نووي.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن أهداف الهجمات "بنية النظام الإيراني التحتية".
وأعلن المتحدث في وقت سابق أن
القوات الجوية
شنت موجة واسعة من الهجمات على طهران، وفق وسائل إعلام إسرائيلي.
وبحسب مصادر إسرائيلية فإن هذا الهجوم دمّر جزءاً مهماً من قدرات النظام الإيراني على تطوير سلاح نووي، وهو جزء من سلسلة هجمات نُفذت ضمن عملية "زئير
الأسد
"، التي قال الجيش إنها ضرورية لإزالة التهديد النووي لطهران. (آرم نيوز)
