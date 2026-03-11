الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية في طهران

أعلن الجيش أنه استهدف منشأة في مخصصة لتطوير البرنامج ، والتي كانت تُستخدم لتعزيز القدرات اللازمة لصناعة سلاح نووي.



وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن أهداف الهجمات "بنية النظام الإيراني التحتية".



وأعلن المتحدث في وقت سابق أن شنت موجة واسعة من الهجمات على طهران، وفق وسائل إعلام إسرائيلي.



وبحسب مصادر إسرائيلية فإن هذا الهجوم دمّر جزءاً مهماً من قدرات النظام الإيراني على تطوير سلاح نووي، وهو جزء من سلسلة هجمات نُفذت ضمن عملية "زئير "، التي قال الجيش إنها ضرورية لإزالة التهديد النووي لطهران. (آرم نيوز)

