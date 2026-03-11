مستشار مجتبى خامنئي: ترامب "الشيطان بذاته"

قال مستشار عسكري للمرشد مجتبى خامنئي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي "الشيطان بذاته" واصفًا إياه بأنه أحد أكثر رؤساء "فسادًا وغباءً".





وقال المستشار رحيم صفوي، في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي، ونقلتها وكالة "فرانس برس"، إن " هو الأكثر فسادًا وغباءً.. إنه الشيطان بذاته".





وجدد صفوي تهديدات المعتادة بالقضاء على التي تحارب الجمهورية الإسلامية إلى جانب الولايات المتحدة. (آرم نيوز)

