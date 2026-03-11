تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الولايات المتحدة تشغّل ثاني غواصة كبيرة غير مأهولة في أسطولها

Lebanon 24
11-03-2026 | 16:47
الولايات المتحدة تشغّل ثاني غواصة كبيرة غير مأهولة في أسطولها
الولايات المتحدة تشغّل ثاني غواصة كبيرة غير مأهولة في أسطولها photos 0
أعلنت شركة بوينغ الأميركية عن دخول الغواصة الثانية غير المأهولة من طراز Orca الخدمة لدى سلاح البحرية في الجيش الأميريكي.


ووفقًا لموقع Naval News، تم تطوير غواصات Orca لأغراض المراقبة والاستخبارات والاستطلاع البحري، وزرع الألغام، ومكافحة الغواصات، إلى جانب دعم العمليات الاستكشافية.


تبلغ الغواصة 26 مترًا، وتزن 85 طنًا، وقادرة على قطع مسافة تصل إلى 6500 ميل في كل مهمة، كما تحتوي على حجرة حمولة تتسع لثمانية أطنان.


وأوضحت بوينغ أن هذه الغواصات غير المأهولة ستعزز نطاق وتواتر عمليات البحرية الأميركية تحت الماء، مع خفض التكاليف اللوجستية.


وكانت بوينغ قد وقّعت عقود تطوير غواصات Orca لصالح سلاح البحرية الأميركي أوائل عام 2019، على أن يتم تسليم أولى الغواصات عام 2020، تليها غواصات أخرى بحلول نهاية 2022، إلا أن المشروع شهد تأخيرات، وأدخلت أولى الغواصات الخدمة عام 2025. (روسيا اليوم) 
