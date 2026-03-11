تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قصف بالصواريخ والمسيرات.. هذه آخر عمليات "حزب الله"

Lebanon 24
11-03-2026 | 17:15
قصف بالصواريخ والمسيرات.. هذه آخر عمليات حزب الله
أعلن "حزب الله"، مساء الأربعاء، تنفيذ سلسلة هجمات ضد أهداف إسرائيلية، وذلك في إطار عمليات سُميت بـ"العصف المأكول".
 

وقال "الحزب" إنّه استهدف مستوطنة كريات شمونة بسرب من المُسيرات الانقضاضية، كما قصف قاعدة حيفا البحريّة وقاعدة طيرة الكرمل في مدينة حيفا المحتلّة بصليات من الصواريخ النوعيّة.
 

أيضاً، استهدف "الحزب" مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ الإسرائيلي (قاعدة دادو) وقاعدة عين زيتيم شمال صفد المحتلّة بصليات من الصواريخ النوعيّة.
 

كذلك، قصف "الحزب" قاعدة عميعاد شمال بحيرة طبريا، وقاعدة شمشون غرب بحيرة طبريا بصليات من الصواريخ النوعيّة، كما استهدف قاعدة "مسغاف" وشركة يوديفات للصناعات العسكريّة شمال شرق مدينة حيفا المحتلّة بعشرات الصواريخ.
 

وفي عملية أخرى، قصف "حزب الله" مستوطنتي كريات شمونة ونهاريا، فيما تم أيضاً استهداف العديد من المستوطنات ضمن منطقة 5 كلم من الحدود اللبنانية الفلسطينية بعشرات الصواريخ.

