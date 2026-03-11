قصف بالصواريخ والمسيرات.. هذه آخر عمليات "حزب الله"

أعلن " "، مساء الأربعاء، تنفيذ سلسلة هجمات ضد أهداف إسرائيلية، وذلك في إطار عمليات سُميت بـ"العصف المأكول".



وقال "الحزب" إنّه استهدف مستوطنة كريات شمونة بسرب من المُسيرات الانقضاضية، كما قصف قاعدة حيفا البحريّة وقاعدة طيرة في مدينة حيفا المحتلّة بصليات من الصواريخ النوعيّة.



أيضاً، استهدف "الحزب" مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ (قاعدة دادو) وقاعدة عين زيتيم شمال صفد المحتلّة بصليات من الصواريخ النوعيّة.



كذلك، قصف "الحزب" قاعدة عميعاد شمال بحيرة طبريا، وقاعدة شمشون غرب بحيرة طبريا بصليات من الصواريخ النوعيّة، كما استهدف قاعدة "مسغاف" وشركة يوديفات للصناعات العسكريّة مدينة حيفا المحتلّة بعشرات الصواريخ.



وفي عملية أخرى، قصف "حزب الله" مستوطنتي كريات شمونة ونهاريا، فيما تم أيضاً استهداف العديد من ضمن منطقة 5 كلم من الحدود بعشرات الصواريخ.





