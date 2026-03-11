تحذير أمني أميركي من هجوم إيراني محتمل بمسيّرات على ساحل كاليفورنيا

حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) أجهزة إنفاذ القانون في ولاية كاليفورنيا من احتمال تنفيذ هجومًا بطائرات مسيّرة على الساحل للولايات المتحدة، ردًا على الضربات الأميركية التي استهدفتها، وفق ما أفادت شبكة "ABC News".

وذكر التقرير أن التحذير جاء في نشرة أمنية اطّلعت عليها الشبكة، وتم تعميمها خلال الأيام الماضية على أجهزة الشرطة في كاليفورنيا، في ظل تصاعد المخاوف من رد إيراني محتمل على العمليات العسكرية الجارية.

وبحسب النشرة، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي: "حصلنا مؤخرا على معلومات تفيد بأنه اعتبارا من أوائل شباط 2026، يُزعم أن إيران كانت تسعى إلى تنفيذ هجوم مفاجئ باستخدام طائرات مسيّرة غير مأهولة تُطلق من سفينة غير محددة قبالة سواحل الأراضي الأميركية، وتحديدا ضد أهداف غير محددة في ولاية كاليفورنيا".

