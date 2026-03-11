تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تحذير أمني أميركي من هجوم إيراني محتمل بمسيّرات على ساحل كاليفورنيا

Lebanon 24
11-03-2026 | 17:13
تحذير أمني أميركي من هجوم إيراني محتمل بمسيّرات على ساحل كاليفورنيا
حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) أجهزة إنفاذ القانون في ولاية كاليفورنيا من احتمال تنفيذ إيران هجومًا بطائرات مسيّرة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ردًا على الضربات الأميركية التي استهدفتها، وفق ما أفادت شبكة "ABC News".

وذكر التقرير أن التحذير جاء في نشرة أمنية اطّلعت عليها الشبكة، وتم تعميمها خلال الأيام الماضية على أجهزة الشرطة في كاليفورنيا، في ظل تصاعد المخاوف من رد إيراني محتمل على العمليات العسكرية الجارية.

وبحسب النشرة، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي: "حصلنا مؤخرا على معلومات تفيد بأنه اعتبارا من أوائل شباط 2026، يُزعم أن إيران كانت تسعى إلى تنفيذ هجوم مفاجئ باستخدام طائرات مسيّرة غير مأهولة تُطلق من سفينة غير محددة قبالة سواحل الأراضي الأميركية، وتحديدا ضد أهداف غير محددة في ولاية كاليفورنيا".


وأضافت النشرة أنه "لا تتوفر معلومات إضافية حول توقيت الهجوم المحتمل أو أسلوب تنفيذه أو أهدافه أو الجهات التي قد تقف وراءه".


وجاء هذا التحذير بالتزامن مع العمليات العسكرية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران، في وقت تنفذ فيه طهران هجمات بطائرات مسيّرة ضد أهداف في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.


ولم تقدّم المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس أي تعليق على مضمون التحذير، فيما لم يصدر عن البيت الأبيض رد فوري على طلب للتعليق بشأن التقرير.


وقال جون كوهين، الرئيس السابق للاستخبارات في وزارة الأمن الداخلي الأميركية، إن احتمال انتقال حرب الطائرات المسيّرة إلى الأراضي الأميركية يثير القلق، مشيرا إلى أن إيران "تملك حضورا واسعا في المكسيك وأميركا الجنوبية، ولديها علاقات وقدرات في مجال الطائرات المسيّرة، كما بات لديها الدافع لتنفيذ مثل هذه الهجمات".


وأضاف أن إصدار هذا التحذير يهدف إلى مساعدة سلطات الولايات والجهات المحلية على الاستعداد والتعامل مع مثل هذه التهديدات المحتملة.


وأعرب مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الأميركية خلال الأشهر الأخيرة عن قلق متزايد من توسّع استخدام الطائرات المسيّرة من قبل عصابات المخدرات المكسيكية، وإمكانية استخدام هذه التكنولوجيا في هجمات تستهدف قوات أو عناصر أميركية قرب الحدود مع المكسيك.
