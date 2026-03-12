ترامب عن إيران: لقد وصلوا تقريبا إلى نهاية المطاف

أكد الرئيس الأميركي أمس الأربعاء أن وشك الهزيمة، الا انه حذر من أن القوات الأميركية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من "شبه المستحيل" إعادة بناء البلاد.



وقال لصحافيين في "لقد وصلوا تقريبا إلى نهاية المطاف".



وتابع ترامب: "بإمكاننا ضرب مناطق في وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده".



وأضاف: "دمرنا كل قوة العسكرية ولدينا سيطرة كاملة على مجالها الجوي".



وشدد على أن بلاده ستراقب "المضائق عن كثب ونحن في وضع جيد للغاية".



وأشار إلى أن تعرف "مكان الخلايا النائمة ونراقبهم جميعا".



وكان ترامب قد قال في وقت سابق أمس الأربعاء في معرض حديثه ‌عن الحرب على إيران "لقد انتصرنا"، ‌لكنه ‌أكد أن الولايات المتحدة ستواصل ‌القتال حتى ‌إتمام ⁠المهمة.



