عربي-دولي
ترامب عن إيران: لقد وصلوا تقريبا إلى نهاية المطاف
Lebanon 24
12-03-2026
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أمس الأربعاء أن
إيران على
وشك الهزيمة، الا انه حذر من أن القوات الأميركية قادرة على تصعيد ضرباتها بحيث يصبح من "شبه المستحيل" إعادة بناء البلاد.
وقال
ترامب
لصحافيين في
واشنطن
"لقد وصلوا تقريبا إلى نهاية المطاف".
وتابع ترامب: "بإمكاننا ضرب مناطق في
طهران
وأماكن أخرى، وإذا فعلنا ذلك، فسيكون من شبه المستحيل عليهم إعادة بناء بلادهم، وهذا ما لا نريده".
وأضاف: "دمرنا كل قوة
إيران
العسكرية ولدينا سيطرة كاملة على مجالها الجوي".
وشدد على أن بلاده ستراقب "المضائق عن كثب ونحن في وضع جيد للغاية".
وأشار إلى أن
الولايات المتحدة
تعرف "مكان الخلايا النائمة
الإيرانية
ونراقبهم جميعا".
وكان ترامب قد قال في وقت سابق أمس الأربعاء في معرض حديثه عن الحرب على إيران "لقد انتصرنا"، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستواصل القتال حتى إتمام المهمة.
