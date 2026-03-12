تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترحيب عربي بإدانة مجلس الأمن للهجمات الإيرانية على دول الخليج ومطالبات بوقفها

Lebanon 24
12-03-2026 | 00:43
A-
A+
ترحيب عربي بإدانة مجلس الأمن للهجمات الإيرانية على دول الخليج ومطالبات بوقفها
ترحيب عربي بإدانة مجلس الأمن للهجمات الإيرانية على دول الخليج ومطالبات بوقفها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت دول عربية، اليوم الخميس، ترحيبها باعتماد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارا يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن ويطالب بوقفها.

وأعلنت الإمارات عن خالص تقديرها لمملكة البحرين لدورها القيادي في الدفع قدما بالقرار رقم 2817 نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، والذي يدين بأشد العبارات الهجمات الغادرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي شنتها إيران ضد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويطالب إيران بالوقف الفوري لهذه الهجمات.

ورحب السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، باعتماد القرار، قائلا: إن اعتماد هذا القرار الذي شاركت في رعايته 135 دولة عضو في الأمم المتحدة، يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضاف أبوشهاب: "تتوجه دولة الإمارات بالشكر إلى مجلس الأمن على وقوفه إلى جانب حكومة وشعب دولة الإمارات وشعوب المنطقة في الظروف الراهنة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة وشركائنا الدوليين لصون مبادئ القانون الدولي، وتعزيز الاستقرار، ومنع مزيد من التصعيد في منطقتنا".

وتشدد دولة الإمارات على التزامها بمواصلة جهودها ضمن إطار الأمم المتحدة للتصدي لهذه الانتهاكات، ومنع تكرارها، وصون السلم والأمن الدوليين.

من جهته، اعتبر عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، أن اعتماد مجلس الأمن القرار بإدانة الاعتداءات الإيرانية "يعكس موقفا دوليا حازما في رفض هذه الاعتداءات غير المشروعة، ويجسد التزام المجتمع الدولي بحماية سيادة الدول وسلامة أراضيها وصون الأمن والاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضح الزياني أن إقرار مجلس الأمن لمشروع القرار "حظي بأكبر عدد دول داعمة في تاريخ قرارات مجلس الأمن إطلاقا، ويجسد الدور المحوري للمملكة في الدفاع عن أمن المنطقة ومصالح شعوبها، ويرسخ مكانتها كصوت مسؤول يعبّر عن تطلعات الدول العربية والإسلامية الشقيقة المحبة للسلام، وذلك في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026–2027".

وأكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن "هذه الإدانة الدولية، التي أتت بإجماع دولي غير مسبوق، دليل صارخ على انتهاك إيران للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والأممية، باستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية بدول المجلس والأردن".

وبيّن البديوي أن تبنّي 136 دولة للقرار إنما يدل على إيمان المجتمع الدولي إيمانا تاما بالانتهاك الجسيم الذي تشكله الاعتداءات الإيرانية على سيادة دول مجلس التعاون والأردن، وعلى حقها القانوني في الرد، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فرديا وجماعيا في حال التعرض للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

من جهتها، قالت الخارجية السعودية في بيان لها: "ترحب المملكة بمضامين القرار، بما فيها إدانة الهجوم على المناطق السكنية واستهداف الأعيان المدنية، وما تسببت فيه الهجمات من وقوع خسائر في صفوف المدنيين وإلحاق الضرر بالمباني المدنية، والتضامن مع هذه البلدان وشعوبها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت وزارة الخارجية إلى الدعم الدولي الذي حظي به القرار والإدانات الدولية لتلك الهجمات الإيرانية الغاشمة والمطالبة بوقفها فورا دون قيد أو شرط، ووقف أي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.

وأضافت: "تؤكد المملكة على ما ورد في مضامين القرار واحتفاظها بحقها الكامل في اتّخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وردع العدوان، على النحو المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن يعتمد قراراً لإدانة هجمات إيران على دول الخليج
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:04:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن الاعتداءات الإيرانية على الخليج وعدة دول بالمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:04:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: دول الخليج تقاتل وإيران ارتكبت خطأ فادحا بشنها هجمات ضدها والإمارات ستجمد الأصول الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:04:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: نتضامن مع دول الخليج والأردن في وجه الهجمات الإيرانية وندينها بشكل قاطع
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:04:26 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الأمين العام

مجلس الأمن

على إيمان

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-12
Lebanon24
04:54 | 2026-03-12
Lebanon24
04:50 | 2026-03-12
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12
Lebanon24
04:29 | 2026-03-12
Lebanon24
04:06 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24