استهداف مبنى سكني جنوبي الكويت.. وسقوط اصابتين

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام في ، الغريب، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في مبنى سكني جنوبي البلاد فجر الخميس، بعد تعرضه لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية.

وقال الغريب في تصريح لوكالة "كونا"، إن الحريق أسفر عن إصابتين، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء باشرت فور وصولها إلى الموقع بإخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه.



وأضاف أن الفرق تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما تم التعامل مع المصابين من قبل الجهات المختصة.