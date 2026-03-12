تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

غارات على الحشد الشعبي في العراق.. وسقوط قتلى في القائم

Lebanon 24
12-03-2026 | 00:52
غارات على الحشد الشعبي في العراق.. وسقوط قتلى في القائم
غارات على الحشد الشعبي في العراق.. وسقوط قتلى في القائم photos 0
في استمرار للغارات التي طالت مؤخراً فصائل عراقية مسلحة فضلاً عن مقار للحشد الشعبي، ضمن الحرب المستعرة بين إيران وأميركا وإسرائيل، أفادت مصادر عراقية اليوم الخميس بسقوط ما يقارب 20 بين قتيل وجريح في استهداف لمقر تابع للحشد الشعبي بمدينة القائم، غربي العراق على الحدود العراقية السورية.
كما قُتل ما لا يقلّ عن عنصرَين في هيئة الحشد الشعبي في ضربة استهدفت مقرا لهم في مدينة كركوك بشمال البلاد. وقال مسؤول أمني في كركوك إن ما لا يقلّ عن "عنصرين بالحشد قتلا في ضربة استهدفت مقرّهم" وأدّت إلى اندلاع حريق في الموقع، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

فيما أفيد بأن قوات الأمن انتشرت بكثافة حول الموقع القريب من مطار المدينة.
