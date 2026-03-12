غارات على الحشد الشعبي في العراق.. وسقوط قتلى في القائم

في استمرار للغارات التي طالت مؤخراً فصائل مسلحة فضلاً عن مقار للحشد الشعبي، ضمن الحرب المستعرة بين وأميركا وإسرائيل، أفادت مصادر عراقية اليوم الخميس بسقوط ما يقارب 20 بين قتيل وجريح في استهداف لمقر تابع للحشد الشعبي بمدينة القائم، غربي على الحدود .

كما قُتل ما لا يقلّ عن عنصرَين في هيئة في ضربة استهدفت مقرا لهم في مدينة بشمال البلاد. وقال مسؤول أمني في كركوك إن ما لا يقلّ عن "عنصرين بالحشد قتلا في ضربة استهدفت مقرّهم" وأدّت إلى اندلاع حريق في الموقع، وفق ما نقلت .



فيما أفيد بأن انتشرت بكثافة حول الموقع القريب من مطار المدينة.