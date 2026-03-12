تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

قبالة العراق.. هجوم يستهدف ناقلتي نفط

Lebanon 24
12-03-2026 | 01:19
قبالة العراق.. هجوم يستهدف ناقلتي نفط
أفادت السلطات العراقية، فجر الخميس، مقتل أحد أفراد طاقم إحدى ناقلتي نفط استهدفتا بهجوم قبالة العراق لم يحدد نوعه بعد، مؤكدة أن البحث مستمرّ عن "مفقودين".

وتحدّث مدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي لقناة العراقية الإخبارية الرسمية عن "وفاة أحد أفراد طاقم ناقلة النفط الكبيرة التي تم استهدافها"، مشيراً إلى أنه "لم نعرف حتى الآن طبيعة الانفجار الذي حدث في الناقلتين".

وبثت القناة مشاهد لسفينة في البحر تتصاعد منها كرات نارية وأعمدة دخان. وأكّدت شركة الموانئ العراقية، وفق القناة، "إنقاذ 38 شخصا أحياء فيما البحث جار عن المفقودين".

وأعلنت السلطات العراقية في وقت سابق إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية "تعرضت لهجوم" في المياه الإقليمية قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، وذلك مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وقال مدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية إن "قوات الموانئ العراقية تمكنت من إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية تعرضت لهجوم في المياه الإقليمية والبالغ عددهم أكثر من 20 شخصا".

ويأتي ذلك فيما حذرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد من أن إيران وفصائل عراقية مسلحة موالية لها قد تكون "بصدد التخطيط" لاستهداف منشآت أميركية للطاقة في العراق.

إلى ذلك أُسقطت مسيّرتان، مساء الأربعاء، قرب قصر للمؤتمرات وفندق فخم في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حسبما قال مسؤول أمني محلي لوكالة فرانس برس.
وكالة الصحافة الفرنسية: مقتل شخص في استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارحية القطرية: ندين الهجمات الإيرانية التي استهدفت ميناء الدقم في سلطنة عمان وناقلة نفط قبالة سواحلها
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: زورق مجهول اقترب من ناقلة النفط المستهدفة قبالة سواحل العراق قبل الانفجار
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون في أمن موانئ العراق: مقتل فرد طاقم أجنبي في هجوم على ناقلتي وقود
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:04:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وكالة فرانس برس

وكالة الأنباء

الشرق الأوسط

وقال مدير

العراقية

العراقي

العراق

