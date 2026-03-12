قبالة العراق.. هجوم يستهدف ناقلتي نفط

أفادت السلطات ، فجر الخميس، مقتل أحد أفراد طاقم إحدى ناقلتي نفط استهدفتا بهجوم قبالة لم يحدد نوعه بعد، مؤكدة أن البحث مستمرّ عن "مفقودين".



وتحدّث مدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي لقناة العراقية الإخبارية الرسمية عن "وفاة أحد أفراد طاقم ناقلة الكبيرة التي تم استهدافها"، مشيراً إلى أنه "لم نعرف حتى الآن طبيعة الانفجار الذي حدث في الناقلتين".



وبثت القناة مشاهد لسفينة في البحر تتصاعد منها كرات نارية وأعمدة دخان. وأكّدت شركة الموانئ العراقية، وفق القناة، "إنقاذ 38 شخصا أحياء فيما البحث جار عن المفقودين".



وأعلنت السلطات العراقية في وقت سابق إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية "تعرضت لهجوم" في المياه الإقليمية قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، وذلك مع استمرار الحرب في .



عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية إن "قوات الموانئ العراقية تمكنت من إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية تعرضت لهجوم في المياه الإقليمية والبالغ عددهم أكثر من 20 شخصا".



ويأتي ذلك فيما حذرت سفارة في من أن وفصائل مسلحة موالية لها قد تكون "بصدد التخطيط" لاستهداف منشآت أميركية للطاقة في العراق.



إلى ذلك أُسقطت مسيّرتان، مساء الأربعاء، قرب قصر للمؤتمرات وفندق فخم في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، حسبما قال مسؤول أمني محلي لوكالة فرانس برس.

