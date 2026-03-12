تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تُطلق النار من مسدس.. صورة جديدة لابنة زعيم كوريا الشمالية تُثير التكهنات
Lebanon 24
12-03-2026
|
01:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
كوريا الشمالية
النقاب عن صور جديدة لابنة الزعيم
كيم جونغ أون
المراهقة وهي تطلق النار من مسدس، ما أثار مجدداً التكهنات حول إعدادها لتكون الوريثة للسلطة.
وأطلت جو آي بشكل بارز في الصور الرسمية التي نُشرت بمناسبة اختتام المؤتمر
الرئيسي
لحزب العمال الحاكم في البلاد، الذي عُقد الشهر الماضي.
ووثقت الصورة الشابة وهي تطلق النار من مسدس، وعينها مغلقة، بينما تتصاعد ألسنة اللهب من فوهة السلاح.
وكانت جو آي تحضر فعالية برفقة والدها في "مصنع ذخيرة رئيسي" يُنتج مسدسات جديدة و"أسلحة خفيفة محمولة" أخرى، وفق ما ذكرت
وكالة الأنباء المركزية الكورية
الرسمية
كما أظهرت الصور
الثنائي
، وهما يرتديان سترات جلدية متطابقة - تعتبر رمزاً للسلطة في
كوريا
الشمالية - يتلقيان إحاطة من المسؤولين أثناء تفقدهما للمنشأة. وهناك، زار كيم "ميدان الرماية" في المصنع، حيث اختبر بنفسه المسدس "الجديد"، معرباً عن رضاه عن "جودة" السلاح.
