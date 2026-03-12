تُطلق النار من مسدس.. صورة جديدة لابنة زعيم كوريا الشمالية تُثير التكهنات



كشفت النقاب عن صور جديدة لابنة الزعيم المراهقة وهي تطلق النار من مسدس، ما أثار مجدداً التكهنات حول إعدادها لتكون الوريثة للسلطة.



وأطلت جو آي بشكل بارز في الصور الرسمية التي نُشرت بمناسبة اختتام المؤتمر لحزب العمال الحاكم في البلاد، الذي عُقد الشهر الماضي.



ووثقت الصورة الشابة وهي تطلق النار من مسدس، وعينها مغلقة، بينما تتصاعد ألسنة اللهب من فوهة السلاح.



وكانت جو آي تحضر فعالية برفقة والدها في "مصنع ذخيرة رئيسي" يُنتج مسدسات جديدة و"أسلحة خفيفة محمولة" أخرى، وفق ما ذكرت الرسمية



كما أظهرت الصور ، وهما يرتديان سترات جلدية متطابقة - تعتبر رمزاً للسلطة في الشمالية - يتلقيان إحاطة من المسؤولين أثناء تفقدهما للمنشأة. وهناك، زار كيم "ميدان الرماية" في المصنع، حيث اختبر بنفسه المسدس "الجديد"، معرباً عن رضاه عن "جودة" السلاح.







