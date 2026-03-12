تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
مخطط انتقامي ايراني.. هذا ما كشفه ترامب
Lebanon 24
12-03-2026
|
02:26
photos
0
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الأربعاء، إن السلطات الأميركية تحقق في تقارير عن مخطط انتقامي إيراني محتمل قد يتضمن إطلاق طائرات مسيّرة من البحر لاستهداف ولاية كاليفورنيا.
وجاءت تصريحات
ترامب
خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان، رداً على سؤال بشأن نشرة أمنية صادرة عن جهات إنفاذ القانون تحذر من سيناريو هجوم محتمل بطائرات مسيّرة.
وقال ترامب: "يجري التحقيق في الأمر. هناك الكثير من الأمور التي تحدث، وكل ما يمكننا فعله هو التعامل معها عند وقوعها".
وأضاف أنه تلقى إحاطة بشأن خلايا نائمة إيرانية محتملة داخل
الولايات المتحدة
، مؤكداً أن السلطات تراقبها عن كثب.
وقال: "نحن نعرف مكان معظمهم، ولدينا أعيننا عليهم جميعاً".
كما اعتبر ترامب أن بعض هؤلاء دخلوا إلى الولايات المتحدة خلال سياسات الهجرة في إدارة الرئيس السابق
جو بايدن
.
وفي سياق متصل، قال ترامب إن الحملة العسكرية الأميركية ضد
إيران
ألحقت أضراراً كبيرة بقدراتها العسكرية.
وأضاف: "إيران تتعرض لتدمير كبير"، مشيراً إلى أن القدرات البحرية والجوية
الإيرانية
تضررت بشكل واسع.
وأكد أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب مضيق هرمز في ظل استمرار التصعيد، مضيفاً: "لقد دمرنا كل قواربهم تقريباً، وأعتقد أننا في وضع جيد للغاية".
