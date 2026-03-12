تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مخطط انتقامي ايراني.. هذا ما كشفه ترامب

Lebanon 24
12-03-2026 | 02:26
A-
A+
مخطط انتقامي ايراني.. هذا ما كشفه ترامب
مخطط انتقامي ايراني.. هذا ما كشفه ترامب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن السلطات الأميركية تحقق في تقارير عن مخطط انتقامي إيراني محتمل قد يتضمن إطلاق طائرات مسيّرة من البحر لاستهداف ولاية كاليفورنيا.


وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان، رداً على سؤال بشأن نشرة أمنية صادرة عن جهات إنفاذ القانون تحذر من سيناريو هجوم محتمل بطائرات مسيّرة.
وقال ترامب: "يجري التحقيق في الأمر. هناك الكثير من الأمور التي تحدث، وكل ما يمكننا فعله هو التعامل معها عند وقوعها".
وأضاف أنه تلقى إحاطة بشأن خلايا نائمة إيرانية محتملة داخل الولايات المتحدة، مؤكداً أن السلطات تراقبها عن كثب.

وقال: "نحن نعرف مكان معظمهم، ولدينا أعيننا عليهم جميعاً".

كما اعتبر ترامب أن بعض هؤلاء دخلوا إلى الولايات المتحدة خلال سياسات الهجرة في إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وفي سياق متصل، قال ترامب إن الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران ألحقت أضراراً كبيرة بقدراتها العسكرية.

وأضاف: "إيران تتعرض لتدمير كبير"، مشيراً إلى أن القدرات البحرية والجوية الإيرانية تضررت بشكل واسع.

وأكد أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب مضيق هرمز في ظل استمرار التصعيد، مضيفاً: "لقد دمرنا كل قواربهم تقريباً، وأعتقد أننا في وضع جيد للغاية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هذا ما كشفه موقع أكسيوس عن الضربة الايرانية
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
طهران مستعدة لتقديم تنازلات.. هذا ما كشفه مسؤول ايراني
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: الانتقام والثأر لجريمة اغتيال المرشد الإيراني يعد واجبا وحقا مشروعا لنا
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما أعلنته وزارة الزراعة بشأن الضبع المخطط
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 11:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإيرانية

جو بايدن

الإيراني

دونالد

بايدن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:50 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-03-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-12
Lebanon24
04:54 | 2026-03-12
Lebanon24
04:50 | 2026-03-12
Lebanon24
04:43 | 2026-03-12
Lebanon24
04:29 | 2026-03-12
Lebanon24
04:06 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24