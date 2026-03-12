تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الدبيبة يدعو إلى حوار وطني يقود إلى الانتخابات في ليبيا

Lebanon 24
12-03-2026 | 02:33
A-
A+
الدبيبة يدعو إلى حوار وطني يقود إلى الانتخابات في ليبيا
الدبيبة يدعو إلى حوار وطني يقود إلى الانتخابات في ليبيا photos 0
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، جميع الأطراف السياسية إلى الانخراط في حوار من أجل الوصول إلى الانتخابات، وإنهاء حالة الانقسام، مجددا رفضه تسليم السلطة إلا عبر صناديق الاقتراع.

وخلال كلمته خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء للعام 2026، الذي عقد مساء الأربعاء، قال الدبيبة إنه يمدّ يده لكلّ المختلفين سياسيا من أجل الحوار والاتفاق على إنجاز الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وعلى رأسها إنهاء الانقسام وبناء دولة مستقرة موّحدة.

وشدّد الدبيبة على أن الحكومة لن تسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات تقوم على قواعد متفق عليها وقابلة للتنفيذ، موضحا أن استمرارها في مهامها ليس مرتبطا بمدة زمنية محددة، بل بإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي.

كما أكد أن الحكومة ستواصل دعم جهود توحيد المؤسسات الليبية، معتبرا أنها تستند إلى شرعية الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان انتقال سلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
عبد الحميد الدبيبة

الوحدة الوطنية

مجلس الوزراء

عبد الحميد

حوار وطني

الليبية

الليبي

