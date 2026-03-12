هل يتحول مضيق هرمز الى منطقة خطرة جدا؟ مسؤولون اميركيون يشرحون

مع ارتفاع عدد الحوادث التي تعرضت لها سفن الشحن في مضيق هرمز، على وقع الحرب المستمرة بين من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى، حذر مسؤولون أميركيون من تحول هذا الممر البحري إلى منطقة خطرة.



وقال مسؤولون في إن مضيق هرمز الذي لا يتجاوز عرضه 21 ميلاً في أضيق نقطة، قد يتحول لمنطقة خطر إذا ما حاولت السفن عبوره، وفق ما نقلت صحيفة " ".



كما أكدوا أنه "من الخطير جداً إرسال سفن حربية إلى هذا الممر الضيق حتى تتلاشى مخاطر النيران ".

"صندوق قتل"

بدوره، اعتبر أحد المسؤولين في البحرية الأميركية أن مضيق هرمز قد يتحول إلى "صندوق قتل" إيراني إذا بدأت السفن بمحاولة العبور.



كذلك، رأت عدة شركات شحن أن عودة الحركة الملاحية للسفن عبر هذا المضيق ستأخذ وقتا طويلاً. وأشارت إلى أنها "لا تتوقع تعافيا سريعا لحركة المرور بمضيق هرمز".

وفي السياق، قال جيري كالوجيراتوس، الرئيس التنفيذي لشركة Capital Clean Energy Carriers لنقل الطبيعي المسال: "الأمر سيستغرق وقتاً، إذ لا نحتاج فقط إلى توقف الأعمال العدائية، بل إلى أن يشعر مالكو السفن بأن المخاطر على الأشخاص الموجودين على متنها وعلى السفن نفسها قد انخفضت فعلياً". وأضاف: "الأمر كله يتعلق بالإحساس بالأمان، ونحن بعيدون جداً عن ذلك."



"الشرط الوحيد"

إلى ذلك، رأى محللون في القطاعين العسكري والبحري أن وقف القتال هو الشرط الوحيد لعودة حركة المرور بالكامل في المضيق، الذي كانت تعبره أكثر من 100 سفينة يومياً قبل الحرب.



كما اعتبروا أنه "حتى لو بدأت بمرافقة سفن الشحن، فمن المرجح أن تتردد شركات الشحن وشركات في إرسال سفنها عبر المضيق بسبب استمرار خطر الهجمات الإيرانية".