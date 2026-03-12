تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

هل يتحول مضيق هرمز الى منطقة خطرة جدا؟ مسؤولون اميركيون يشرحون

Lebanon 24
12-03-2026 | 02:40
هل يتحول مضيق هرمز الى منطقة خطرة جدا؟ مسؤولون اميركيون يشرحون
مع ارتفاع عدد الحوادث التي تعرضت لها سفن الشحن في مضيق هرمز، على وقع الحرب المستمرة بين إيران من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى، حذر مسؤولون أميركيون من تحول هذا الممر البحري إلى منطقة خطرة.

وقال مسؤولون في البنتاغون إن مضيق هرمز الذي لا يتجاوز عرضه 21 ميلاً في أضيق نقطة، قد يتحول لمنطقة خطر إذا ما حاولت السفن عبوره، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

كما أكدوا أنه "من الخطير جداً إرسال سفن حربية إلى هذا الممر الضيق حتى تتلاشى مخاطر النيران الإيرانية".
"صندوق قتل"
بدوره، اعتبر أحد المسؤولين في البحرية الأميركية أن مضيق هرمز قد يتحول إلى "صندوق قتل" إيراني إذا بدأت السفن بمحاولة العبور.

كذلك، رأت عدة شركات شحن أن عودة الحركة الملاحية للسفن عبر هذا المضيق ستأخذ وقتا طويلاً. وأشارت إلى أنها "لا تتوقع تعافيا سريعا لحركة المرور بمضيق هرمز".
وفي السياق، قال جيري كالوجيراتوس، الرئيس التنفيذي لشركة Capital Clean Energy Carriers اليونانية لنقل الغاز الطبيعي المسال: "الأمر سيستغرق وقتاً، إذ لا نحتاج فقط إلى توقف الأعمال العدائية، بل إلى أن يشعر مالكو السفن بأن المخاطر على الأشخاص الموجودين على متنها وعلى السفن نفسها قد انخفضت فعلياً". وأضاف: "الأمر كله يتعلق بالإحساس بالأمان، ونحن بعيدون جداً عن ذلك."

"الشرط الوحيد"
إلى ذلك، رأى محللون في القطاعين العسكري والبحري أن وقف القتال هو الشرط الوحيد لعودة حركة المرور بالكامل في المضيق، الذي كانت تعبره أكثر من 100 سفينة يومياً قبل الحرب.

كما اعتبروا أنه "حتى لو بدأت الولايات المتحدة بمرافقة سفن الشحن، فمن المرجح أن تتردد شركات الشحن وشركات النفط في إرسال سفنها عبر المضيق بسبب استمرار خطر الهجمات الإيرانية".
مواضيع ذات صلة
مسؤولون أميركيون لوول ستريت جورنال: إيران زرعت أقل من 10 ألغام في مضيق هرمز
مسؤول إيراني: لا مناورات للحرس الثوري في مضيق هرمز
لاريجاني: مضيق هرمز إما أن يكون مضيق انفراج للجميع وإما أن يتحول إلى مضيق اختناق للحالمين بالحروب
هل تزرع إيران مضيق هرمز بالألغام؟
وول ستريت جورنال

الولايات المتحدة

اليونانية

الإيرانية

وول ستريت

البنتاغون

الإيراني

إسرائيل

