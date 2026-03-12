تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
نستبعد سقوط النظام.. حزب كردي إيراني معارض يكشف ما يجري في ايران
Lebanon 24
12-03-2026
|
02:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
في وقت تتجه فيه الأنظار لدور مقاتلين أكراد في عملية برّية محتملة قد تتزامن مع الضربات الأميركية
الإسرائيلية
على
إيران
، كشف زعيم حزب كردي إيراني معارض لطهران عن وجود قنوات تواصل بين
المعارضة
الكردية في إيران والولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي
.
وقال مصطفى هجري، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني
الإيراني
في مقابلة مع "العربية.نت/الحدث.نت " عبر تطبيق زووم: "لقد تبادلنا الآراء مع
الولايات المتحدة
وأوروبا عبر ممثلينا في تلك الدول، وناقشنا قضايا سياسية مختلفة"، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل، وذلك بعد أيامٍ من اتصالٍ هاتفي أجراه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني وبافل طالباني، رئيس حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، وتلا هذا الاتصال مكالمة هاتفية بين
ترامب
وزعماء الأحزاب الكردية في إيران.
ماذا عن سقوط النظام؟
كما استبعد هجري "سقوط النظام الإيراني". ولفت إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا أن قواتهما لن تبدأ عمليات للإطاحة بالنظام".
أما بالنسبة للشعب الإيراني، فاعتبر أنه من "الصعب جداً - على الأقل في المدى القصير - أن يتمكن من الإطاحة بالنظام عبر النزول إلى الشوارع، خوفاً من القمع والقتل الوحشي، كما حصل في 7 و 8 شباط من هذا العام".
إلا أنه لم يستبعد مع ذلك، "حدوث مثل هذه الاحتجاجات في
المستقبل
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني يستهدف فصائل كردية معارضة في كردستان العراق
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يستهدف فصائل كردية معارضة في كردستان العراق
12/03/2026 11:05:19
12/03/2026 11:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف معسكرًا لجماعة معارضة كردية إيرانية في كردستان العراق
Lebanon 24
رويترز: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف معسكرًا لجماعة معارضة كردية إيرانية في كردستان العراق
12/03/2026 11:05:19
12/03/2026 11:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر: الغاية من إدخال مجموعات كردية إيرانية ليس إسقاط النظام لكن خلق أزمة أمنية داخل إيران
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر: الغاية من إدخال مجموعات كردية إيرانية ليس إسقاط النظام لكن خلق أزمة أمنية داخل إيران
12/03/2026 11:05:19
12/03/2026 11:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر: ترامب يحاول إقناع قيادات كردية عراقية بالسماح للأكراد الإيرانيين بدخول إيران
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر: ترامب يحاول إقناع قيادات كردية عراقية بالسماح للأكراد الإيرانيين بدخول إيران
12/03/2026 11:05:19
12/03/2026 11:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإسرائيلية
الإسرائيلي
المستقبل
الإيراني
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مضيق هرمز يدخل الحرب… والاقتصاد العالمي في مرمى الصراع
Lebanon 24
مضيق هرمز يدخل الحرب… والاقتصاد العالمي في مرمى الصراع
05:00 | 2026-03-12
12/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب سقوط شظايا.. خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة عن الخدمة في الكويت
Lebanon 24
بسبب سقوط شظايا.. خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة عن الخدمة في الكويت
04:54 | 2026-03-12
12/03/2026 04:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بفيديو قديم لترامب يكشف.. البيت الأبيض يحسم هدف الحرب على ايران
Lebanon 24
بفيديو قديم لترامب يكشف.. البيت الأبيض يحسم هدف الحرب على ايران
04:50 | 2026-03-12
12/03/2026 04:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"
04:43 | 2026-03-12
12/03/2026 04:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لائحة اغتيالات جديدة في ايران.. المرشد على رأس القائمة
Lebanon 24
لائحة اغتيالات جديدة في ايران.. المرشد على رأس القائمة
04:29 | 2026-03-12
12/03/2026 04:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
Lebanon 24
كندا تفتح الهجرة لهؤلاء... والرواتب كبيرة!
08:07 | 2026-03-11
11/03/2026 08:07:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل لبنانيّ راحل
06:31 | 2026-03-11
11/03/2026 06:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:22 | 2026-03-11
11/03/2026 10:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
Lebanon 24
استهداف في عائشة بكار.. والمعلومات تكشف هوية المصاب
08:03 | 2026-03-11
11/03/2026 08:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:00 | 2026-03-12
مضيق هرمز يدخل الحرب… والاقتصاد العالمي في مرمى الصراع
04:54 | 2026-03-12
بسبب سقوط شظايا.. خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة عن الخدمة في الكويت
04:50 | 2026-03-12
بفيديو قديم لترامب يكشف.. البيت الأبيض يحسم هدف الحرب على ايران
04:43 | 2026-03-12
الجيش الإسرائيلي يتواجد في 18 نقطة في لبنان.. هذا ما كشفته "يديعوت احرونوت"
04:29 | 2026-03-12
لائحة اغتيالات جديدة في ايران.. المرشد على رأس القائمة
04:06 | 2026-03-12
انشقاقات.. ما الذي يحدث داخل الحرس الثوري؟
فيديو
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 11:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 11:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
12/03/2026 11:05:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24