نستبعد سقوط النظام.. حزب كردي إيراني معارض يكشف ما يجري في ايران

في وقت تتجه فيه الأنظار لدور مقاتلين أكراد في عملية برّية محتملة قد تتزامن مع الضربات الأميركية على ، كشف زعيم حزب كردي إيراني معارض لطهران عن وجود قنوات تواصل بين الكردية في إيران والولايات المتحدة والاتحاد .

وقال مصطفى هجري، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في مقابلة مع "العربية.نت/الحدث.نت " عبر تطبيق زووم: "لقد تبادلنا الآراء مع وأوروبا عبر ممثلينا في تلك الدول، وناقشنا قضايا سياسية مختلفة"، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل، وذلك بعد أيامٍ من اتصالٍ هاتفي أجراه الرئيس الأميركي مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني وبافل طالباني، رئيس حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، وتلا هذا الاتصال مكالمة هاتفية بين وزعماء الأحزاب الكردية في إيران.



ماذا عن سقوط النظام؟

كما استبعد هجري "سقوط النظام الإيراني". ولفت إلى أن "الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا أن قواتهما لن تبدأ عمليات للإطاحة بالنظام".



أما بالنسبة للشعب الإيراني، فاعتبر أنه من "الصعب جداً - على الأقل في المدى القصير - أن يتمكن من الإطاحة بالنظام عبر النزول إلى الشوارع، خوفاً من القمع والقتل الوحشي، كما حصل في 7 و 8 شباط من هذا العام".



إلا أنه لم يستبعد مع ذلك، "حدوث مثل هذه الاحتجاجات في ".