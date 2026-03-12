تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أصيب في الغارة التي أدت إلى مقتل والده.. الكشف عن تفاصيل حالة مجتبى خامنئي

Lebanon 24
12-03-2026 | 02:59
أصيب في الغارة التي أدت إلى مقتل والده.. الكشف عن تفاصيل حالة مجتبى خامنئي
أصيب في الغارة التي أدت إلى مقتل والده.. الكشف عن تفاصيل حالة مجتبى خامنئي photos 0
كشف مصدر لشبكة "سي إن إن" أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أُصيب بكسر في القدم وبجروح طفيفة أخرى خلال اليوم الأول من الحرب.

وبحسب المصدر، فإن خامنئي، البالغ من العمر 56 عاما، تعرّض أيضا لكدمة حول عينه اليسرى، إضافة إلى جروح سطحية طفيفة في الوجه.

وفي السياق ذاته، قال السفير الإيراني لدى قبرص علي رضا سالاريان لصحيفة الغارديان، أمس الأربعاء، إن مجتبى خامنئي أُصيب في الغارة الجوية نفسها التي أسفرت عن مقتل والده، علي خامنئي، إلى جانب 5 آخرين من أفراد العائلة.

وأضاف سالاريان أن غياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني أو الإدلاء بأي كلمة منذ إعلان تعيينه في المنصب، يعود إلى إصاباته، قائلاً: "لا أعتقد أنه في وضع مريح يسمح له بإلقاء خطاب".

من جهته، قال يوسف بزشكيان، نجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تصريحات أوردتها وكالة إيسنا الإيرانية شبه الرسمية، إنه سمع بأن خامنئي أُصيب، لكنه أكد أن المرشد الجديد "بخير ولا توجد أي مخاوف".

وفي ظل غيابه، لجأت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إلى استخدام مواد أرشيفية محدودة لمجتبى خامنئي، مع الاستعانة بصور مولّدة بالذكاء الاصطناعي لسد النقص في اللقطات المتاحة.


