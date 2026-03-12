مؤقتا.. سويسرا تغلق سفارتها في طهران

أعلنت السلطات أمس الأربعاء إغلاق سفارتها في بسبب "تزايد المخاطر الأمنية".

وتتولى منذ عقود أيضا تمثيل المصالح الأميركية في . وقالت في برن في بيان إن الحكومة "تحترم قرار الحكومة السويسرية" وهي "ممتنة بشدة لتفاني السفارة وموظفيها".



وأضاف البيان أن عملهم "لا يزال أساسيا لحماية المصالح الأميركية ودعم المواطنين الأمريكيين".



وأوضحت الحكومة السويسرية أنها ستواصل، بالتشاور مع الدول المعنية، "الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة بين وإيران".



وغادر السفير السويسري في طهران وخمسة من الموظفين إيران برا يوم الأربعاء، وهم الآن في أمان خارج البلاد، بحسب الحكومة التي أضافت أنهم "سيعودون إلى طهران بمجرد أن يسمح الوضع بذلك". (روسيا اليوم)