في أربيل.. استهداف قاعدة إيطالية بضربة صاروخية

أعلنت أن إيطالية في استهدفت بضربة صاروخية خلال الليل، لكن لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات.



وقالت الوزارة على منصة "إكس" في الساعات الأولى من، اليوم الخميس، إن "صاروخاً ضرب قاعدتنا في أربيل"، مضيفة أنه "لم يقع قتلى أو مصابين بين الجنود الإيطاليين. جميعهم بخير".

كما أردفت أن جويدو كروسيتو على اتصال مستمر مع كبار العسكريين بشأن الواقعة.



300 جندي

قال أنطونيو تاياني في رسالة منفصلة على "إكس" إن العسكريين الإيطاليين لجأوا إلى مخبأ وإنهم جميعاً "بخير وآمنون".



ووفق موقع وزارة الدفاع، لدى حوالي 300 جندي في أربيل يعملون على تدريب .