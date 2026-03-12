تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في أربيل.. استهداف قاعدة إيطالية بضربة صاروخية

Lebanon 24
12-03-2026 | 03:57
في أربيل.. استهداف قاعدة إيطالية بضربة صاروخية
في أربيل.. استهداف قاعدة إيطالية بضربة صاروخية photos 0
أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن قاعدة عسكرية إيطالية في إقليم كردستان العراق استهدفت بضربة صاروخية خلال الليل، لكن لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت الوزارة على منصة "إكس" في الساعات الأولى من، اليوم الخميس، إن "صاروخاً ضرب قاعدتنا في أربيل"، مضيفة أنه "لم يقع قتلى أو مصابين بين الجنود الإيطاليين. جميعهم بخير".
كما أردفت أن وزير الدفاع جويدو كروسيتو على اتصال مستمر مع كبار القادة العسكريين بشأن الواقعة.

300 جندي
من جهته قال وزير الخارجية أنطونيو تاياني في رسالة منفصلة على "إكس" إن العسكريين الإيطاليين لجأوا إلى مخبأ وإنهم جميعاً "بخير وآمنون".

ووفق موقع وزارة الدفاع، لدى إيطاليا حوالي 300 جندي في أربيل يعملون على تدريب قوات الأمن الكردية.
