انشقاقات.. ما الذي يحدث داخل الحرس الثوري؟

كشف مصدر مقرّب من ، في تصريح للقناة "14" ، عن رصد موجة فرار في صفوف الرتب الدنيا داخل الحرس، ولا سيما في المقار الواقعة في الأطراف وخارج العاصمة .



وبحسب المصدر، تسود حالة من الذعر بين العناصر، فيما يحاول من يملكون القدرة المالية مغادرة البلاد براً.



وأضاف أن الخوف لا يقتصر على الضربات الجارية، بل يشمل أيضاً اليوم التالي، إذ يسود اعتقاد داخل الحرس بأن النظام، إذا تمكن من تجاوز الأزمة الحالية، قد يعمد إلى الانتقام بقسوة من العناصر الذين فروا، وكذلك من أفراد عائلاتهم الذين بقوا في الداخل.

وأضاف أن الأيام المقبلة قد تشهد عمليات استهداف ضد شخصيات بارزة في "القيادة الانتقالية"، في خطوة تهدف ليس فقط إلى ضرب سلسلة القيادة داخل النظام، بل أيضاً إلى تقويض حاجز الخوف لدى الإيرانيين.



وختم بالإشارة إلى أنه إذا شعر بأن القيادة الجديدة باتت مكشوفة وغير محصنة، فقد يفتح ذلك الباب أمام انفجار شعبي واسع طال انتظاره. (سكاي نيوز عربية)