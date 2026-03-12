تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بفيديو قديم لترامب يكشف.. البيت الأبيض يحسم هدف الحرب على ايران

Lebanon 24
12-03-2026 | 04:50
بفيديو قديم لترامب يكشف.. البيت الأبيض يحسم هدف الحرب على ايران
بفيديو قديم لترامب يكشف.. البيت الأبيض يحسم هدف الحرب على ايران photos 0
وسط غموض لف مؤخراً أهداف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الحرب على إيران، ومع تعالي الانتقادات في صفوف الديمقراطيين، وبعض وسائل الإعلام الأميركية، رد البيت الأبيض بفيديو لترامب يوضح فيه كافة الأهداف.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في منشور على إكس اليوم الخميس أن "وسائل الإعلام اليسارية تكذب وتروج لرواية مزيفة مفادها أن هناك رسائل متضاربة بشأن أهداف العملية العسكرية ضد إيران"

كما أضافت أن "ترامب وكل أعضائ فريقه عرضوا منذ البداية، أهدافاً واضحة أمام الشعب الأميركي حول ما تسعى إليه القوات المسلحة الأميركية من خلال هذه العمليات الجارية والتي تحقق نجاحاً مستمراً".

4 أهداف للحرب
وأردفت مشاركة فيديو لترامب يتحدث فيه عن الحرب في إيران يعود لتاريخ 2 مارس، أن الأهداف تتمثل في تدمير الصواريخ الإيرانية ومخازنها تحت الأرض، والقضاء على البحرية، فضلاً عن ضمان ألا يتمكن وكلاء إيران من زعزعة استقرار المنطقة أو مهاجمة القوات الأميركية، بالإضافة إلى ضمان امتلاك طهران لسلاح نووي.

ومنذ اندلاع الحرب، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على مجموعة واسعة من الأهداف الإيرانية، شملت الدفاعات الجوية والمواقع النووية فضلاً عن السفن، بالإضافة إلى أعضاء في القيادة العليا الشسياسية والعسكرية.

في حين قدمت إدارة ترامب تبريرات متباينة للحرب، وفق رويترز. فعند إعلان الرئيس الأميركي بدء العملية الأميركية، حث الإيرانيين على "تولي زمام حكومتكم"، مشدداً على سعيه إلى إسقاط النظام.

لكن كبار مساعديه نفوا لاحقاً أن يكون الهدف هو الإطاحة بالقيادة أو النظام الإيراني.

أما إسرائيل فأكدت على لسان أكثر من مسؤول أن الهدف تعغيير النظام وإسقاطه، ملوحة بتنفيذ اغتيالات على أعلى مستوى.
