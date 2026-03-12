بفيديو قديم لترامب يكشف.. البيت الأبيض يحسم هدف الحرب على ايران

وسط غموض لف مؤخراً أهداف الرئيس الأميركي من الحرب على ، ومع تعالي الانتقادات في صفوف الديمقراطيين، وبعض الأميركية، رد بفيديو لترامب يوضح فيه كافة الأهداف.



واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في منشور على إكس اليوم الخميس أن "وسائل الإعلام اليسارية تكذب وتروج لرواية مزيفة مفادها أن هناك رسائل متضاربة بشأن أهداف العملية العسكرية ضد إيران"



كما أضافت أن " وكل أعضائ فريقه عرضوا منذ البداية، أهدافاً واضحة أمام الشعب الأميركي حول ما تسعى إليه القوات المسلحة الأميركية من خلال هذه العمليات الجارية والتي تحقق نجاحاً مستمراً".



4 أهداف للحرب

وأردفت مشاركة فيديو لترامب يتحدث فيه عن الحرب في إيران يعود لتاريخ 2 مارس، أن الأهداف تتمثل في تدمير الصواريخ ومخازنها تحت الأرض، والقضاء على البحرية، فضلاً عن ضمان ألا يتمكن وكلاء إيران من زعزعة استقرار المنطقة أو مهاجمة القوات الأميركية، بالإضافة إلى ضمان امتلاك طهران لسلاح نووي.



ومنذ اندلاع الحرب، شنت وإسرائيل غارات على مجموعة واسعة من الأهداف الإيرانية، شملت الدفاعات الجوية والمواقع النووية فضلاً عن السفن، بالإضافة إلى أعضاء في القيادة العليا الشسياسية والعسكرية.



في حين قدمت إدارة ترامب تبريرات متباينة للحرب، وفق رويترز. فعند إعلان الرئيس الأميركي بدء العملية الأميركية، حث الإيرانيين على "تولي زمام حكومتكم"، مشدداً على سعيه إلى إسقاط النظام.



لكن كبار مساعديه نفوا لاحقاً أن يكون الهدف هو الإطاحة بالقيادة أو النظام .



أما فأكدت على لسان أكثر من مسؤول أن الهدف تعغيير النظام وإسقاطه، ملوحة بتنفيذ اغتيالات على أعلى مستوى.

