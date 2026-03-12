تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بسبب سقوط شظايا.. خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة عن الخدمة في الكويت
Lebanon 24
12-03-2026
|
04:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت المتحدثة الرسمية باسم
وزارة الكهرباء والماء
والطاقة المتجددة في
الكويت
، المهندسة
فاطمة عباس
جوهر حياة، اليوم الخميس، عن خروج 6 خطوات هوائية لنقل الطاقة الكهربائية في عدة مواقع من البلاد عن الخدمة، وذلك نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيّرة، مما تسبب في حدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي ومحدود للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد.
وأوضحت المتحدثة في بيان، أن فرق الطوارئ المختصة باشرت عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، وتم إعادة
التيار
الكهربائي إلى المناطق المتأثرة بسرعة قياسية، وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الفنية المعتمدة.
كما أكدت أن الوضع الكهربائي والمائي لا يزال
تحت السيطرة
، وأن منظومتي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما تعملان بكفاءة عالية، مع استمرار المتابعة والرصد على مدار الساعة لضمان استقرار واستمرارية الخدمات دون انقطاع.
