بسبب سقوط شظايا.. خروج 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة عن الخدمة في الكويت

كشفت المتحدثة الرسمية باسم والطاقة المتجددة في ، المهندسة جوهر حياة، اليوم الخميس، عن خروج 6 خطوات هوائية لنقل الطاقة الكهربائية في عدة مواقع من البلاد عن الخدمة، وذلك نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيّرة، مما تسبب في حدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي ومحدود للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد.



وأوضحت المتحدثة في بيان، أن فرق الطوارئ المختصة باشرت عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، وتم إعادة الكهربائي إلى المناطق المتأثرة بسرعة قياسية، وفق أعلى معايير السلامة والإجراءات الفنية المعتمدة.



كما أكدت أن الوضع الكهربائي والمائي لا يزال ، وأن منظومتي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما تعملان بكفاءة عالية، مع استمرار المتابعة والرصد على مدار الساعة لضمان استقرار واستمرارية الخدمات دون انقطاع.

