مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني بغارة استهدفت منزله في أراك

ذكرت وكالة "فارس" أن العميد ، أحد قياديي القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري ، قتل إثر هجوم استهدف منزلاً سكنياً كان يتواجد فيه بمدينة "أراك".



ووفقاً للوكالة، فقد قُتل دهقان خلال عمليات عسكرية مشتركة نُسبت إلى والولايات المتحدة فجر يوم الثلاثاء الماضي. وقد أقيمت مراسم تشييع جثمانه في مدينة أراك يوم الأربعاء.



واليوم الخميس، أعلن الجيش ، في بيان، أنه بدأ موجة واسعة من في في عدة مناطق بالتوازي.



وقال البيان إن الموجة الواسعة من الغارات تستهدف بنى تحتية تابعة للنظام في أنحاء إيران.



