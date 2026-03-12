إحباط هجوم إلكتروني واسع استهدف خوادم حكومية في إسرائيل

كشفت هيئة البث ، اليوم الخميس، أنه تم إحباط هجوم إلكتروني كبير استهدف خوادم حكومية وشبكة gov.il ليلة أمس الأربعاء.





وأوضحت أن الهجوم أدى إلى حجب خدمة الموزع (DDoS) وكان مصمماً لتعطيل المواقع الإلكترونية عن طريق زيادة عدد عمليات تسجيل الدخول بشكل كبير.



وبعد ساعات قليلة من الهجوم، في الساعات الأولى من الصباح، تم رصد عطل في أحد مكونات الاتصالات، ما أدى إلى انقطاع الوصول إلى بعض .



وبحسب الهيئة، لم يتضح بعد ما إذا كان عطل الاتصالات مرتبطًا بالهجوم الإلكتروني الليلي أم أنه حدث منفصل.



وأكدت أن جميع المواقع والخدمات الحكومية عادت إلى العمل بكامل طاقتها وأنها متاحة للجمهور.



كما استهدف هجوم إلكتروني لوحات إعلانية في عدة محطات تابعة لسكك حديد .



وظهرت على اللوحات الإلكترونية في ، التي تُستخدم أيضاً كمساحة محمية في حال انطلاق الإنذارات، رسالة تدعو المواطنين الموجودين في الموقع إلى المغادرة فوراً، لأن الوضع غير آمن بالنسبة لهم.



وأعلنت شركة سكك حديد إسرائيل تسجيل أعطال في تشغيل لوحات الإعلانات والمعلومات في صالات الركاب في محطات القطارات. وقالت إنه تم تعليق تشغيل هذه اللوحات مؤقتًا.



