لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
حتى هذا التاريخ.. شركات الطيران الصينية تمدّد تعليق رحلاتها إلى دبي
Lebanon 24
12-03-2026
|
07:15
photos
أعلنت وكالة "تسايلين" أن شركات الطيران
الصينية
قررت تمديد تعليق رحلاتها إلى دبي حتى نهاية
مارس
الجاري، بسبب الحرب في
الشرق الأوسط
والمشكلات المتعلقة بالحركة الجوية.
وأوضحت الوكالة أن المواقع الرسمية لشركات مثل طيران
الصين
(Air China) وخطوط شرق الصين الجوية (China Eastern Airlines) تشير إلى عدم وجود رحلات من الصين إلى دبي في الفترة الممتدة بين 13 و31 آذار، مع توفر أول تواريخ للرحلات ابتداءً من 1 نيسان.
وكانت هذه الشركات، إلى جانب خطوط
جنوب الصين
الجوية (China Southern Airlines) وخطوط هاينان الجوية (Hainan Airlines)، قد بدأت قبل أيام قليلة استئناف بعض رحلاتها تدريجيًا من مدن
بكين
وشنغهاي وغوانغتشو وهايكو إلى دبي.
وأكدت مصادر في شركات الطيران للوكالة أن هذا
الاستئناف
ليس كاملًا، وأن كل رحلة يتم تقييمها بشكل منفصل لأسباب تتعلق بالسلامة.
مواضيع ذات صلة
شركة لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى إيران حتى 28 كانون الثاني
Lebanon 24
شركة لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها إلى إيران حتى 28 كانون الثاني
12/03/2026 15:59:48
12/03/2026 15:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: شركة الطيران الهولندية تعلق رحلاتها إلى دبي والرياض والدمام حتى الخميس المقبل
Lebanon 24
رويترز: شركة الطيران الهولندية تعلق رحلاتها إلى دبي والرياض والدمام حتى الخميس المقبل
12/03/2026 15:59:48
12/03/2026 15:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"طيران الإمارات" تمدد تعليق كل رحلاتها من دبي وإليها حتى الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء
Lebanon 24
"طيران الإمارات" تمدد تعليق كل رحلاتها من دبي وإليها حتى الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء
12/03/2026 15:59:48
12/03/2026 15:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"طيران الإمارات": تعليق الرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر
Lebanon 24
"طيران الإمارات": تعليق الرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر
12/03/2026 15:59:48
12/03/2026 15:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوط شرق الصين
الشرق الأوسط
جنوب الصين
الاستئناف
easter
الصين
غوان
تابع
قد يعجبك أيضاً
في أوّل بيان له.. هذا ما أعلنه مجتبى خامنئي
Lebanon 24
في أوّل بيان له.. هذا ما أعلنه مجتبى خامنئي
09:44 | 2026-03-12
12/03/2026 09:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف تل أبيب
Lebanon 24
بالفيديو.. "حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف تل أبيب
09:15 | 2026-03-12
12/03/2026 09:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من أسبوع على بدء الضربات.. كيف تغيرت خسائر إيران من حرب الـ12 يوما إلى حرب اليوم؟
Lebanon 24
بعد أكثر من أسبوع على بدء الضربات.. كيف تغيرت خسائر إيران من حرب الـ12 يوما إلى حرب اليوم؟
09:00 | 2026-03-12
12/03/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالعملات المشفرة والتحويلات.. داعش يجمع تبرعات لدعم الهاربات من "الهول" (صور)
Lebanon 24
بالعملات المشفرة والتحويلات.. داعش يجمع تبرعات لدعم الهاربات من "الهول" (صور)
08:56 | 2026-03-12
12/03/2026 08:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيدان: إسرائيل تنقل حربها القذرة إلى لبنان ويجب وقف الهجمات فوراً
Lebanon 24
فيدان: إسرائيل تنقل حربها القذرة إلى لبنان ويجب وقف الهجمات فوراً
08:54 | 2026-03-12
12/03/2026 08:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:22 | 2026-03-11
11/03/2026 10:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
09:44 | 2026-03-12
في أوّل بيان له.. هذا ما أعلنه مجتبى خامنئي
09:15 | 2026-03-12
بالفيديو.. "حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف تل أبيب
09:00 | 2026-03-12
بعد أكثر من أسبوع على بدء الضربات.. كيف تغيرت خسائر إيران من حرب الـ12 يوما إلى حرب اليوم؟
08:56 | 2026-03-12
بالعملات المشفرة والتحويلات.. داعش يجمع تبرعات لدعم الهاربات من "الهول" (صور)
08:54 | 2026-03-12
فيدان: إسرائيل تنقل حربها القذرة إلى لبنان ويجب وقف الهجمات فوراً
08:34 | 2026-03-12
إيران تتهم الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في هجمات واشنطن وتل أبيب
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 15:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 15:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 15:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
