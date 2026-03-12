تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

حتى هذا التاريخ.. شركات الطيران الصينية تمدّد تعليق رحلاتها إلى دبي

Lebanon 24
12-03-2026 | 07:15
حتى هذا التاريخ.. شركات الطيران الصينية تمدّد تعليق رحلاتها إلى دبي
حتى هذا التاريخ.. شركات الطيران الصينية تمدّد تعليق رحلاتها إلى دبي photos 0
أعلنت وكالة "تسايلين" أن شركات الطيران الصينية قررت تمديد تعليق رحلاتها إلى دبي حتى نهاية مارس الجاري، بسبب الحرب في الشرق الأوسط والمشكلات المتعلقة بالحركة الجوية.


وأوضحت الوكالة أن المواقع الرسمية لشركات مثل طيران الصين (Air China) وخطوط شرق الصين الجوية (China Eastern Airlines) تشير إلى عدم وجود رحلات من الصين إلى دبي في الفترة الممتدة بين 13 و31 آذار، مع توفر أول تواريخ للرحلات ابتداءً من 1 نيسان.


وكانت هذه الشركات، إلى جانب خطوط جنوب الصين الجوية (China Southern Airlines) وخطوط هاينان الجوية (Hainan Airlines)، قد بدأت قبل أيام قليلة استئناف بعض رحلاتها تدريجيًا من مدن بكين وشنغهاي وغوانغتشو وهايكو إلى دبي.


وأكدت مصادر في شركات الطيران للوكالة أن هذا الاستئناف ليس كاملًا، وأن كل رحلة يتم تقييمها بشكل منفصل لأسباب تتعلق بالسلامة.
