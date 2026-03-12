حتى هذا التاريخ.. شركات الطيران الصينية تمدّد تعليق رحلاتها إلى دبي

أعلنت وكالة "تسايلين" أن شركات الطيران قررت تمديد تعليق رحلاتها إلى دبي حتى نهاية الجاري، بسبب الحرب في والمشكلات المتعلقة بالحركة الجوية.





وأوضحت الوكالة أن المواقع الرسمية لشركات مثل طيران (Air China) وخطوط شرق الصين الجوية (China Eastern Airlines) تشير إلى عدم وجود رحلات من الصين إلى دبي في الفترة الممتدة بين 13 و31 آذار، مع توفر أول تواريخ للرحلات ابتداءً من 1 نيسان.





وكانت هذه الشركات، إلى جانب خطوط الجوية (China Southern Airlines) وخطوط هاينان الجوية (Hainan Airlines)، قد بدأت قبل أيام قليلة استئناف بعض رحلاتها تدريجيًا من مدن وشنغهاي وغوانغتشو وهايكو إلى دبي.





وأكدت مصادر في شركات الطيران للوكالة أن هذا ليس كاملًا، وأن كل رحلة يتم تقييمها بشكل منفصل لأسباب تتعلق بالسلامة.

