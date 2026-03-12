تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
غائب عن الأنظار.. هذا ما قيل في إيران اليوم عن مجتبى خامنئي
Lebanon 24
12-03-2026
|
07:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من مرور 4 أيام على انتخابه مرشداً جديداً لإيران، لم يظهر مجتبى
خامنئي
، نجل المرشد الراحل
علي خامنئي
علناً، كما لم يلق أي خطاب مسجل أو يبث بياناً يتوجه فيه إلى الإيرانيين.
وأقر الناطق باسم
وزارة الخارجية الإيرانية
،
إسماعيل
بقائي، بأن المرشد الجديد، مجتبى تعرض للإصابة، إلا أنه أكد أن حالته جيدة.
وقال بقائي، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا": "تعرض للإصابة، لكنه في حالة جيدة".
أما حين سئل عن موعد إلقاء خطابه الأول، فأجاب الدبلوماسي
الإيراني
"لا أعرف متى سيلقي خطابه الأول".
هذا وأوضح بقائي أنه "كان هناك ثلاثة أو أربعة مرشحين لمنصب
المرشد الأعلى
الجديد، لكن غالبية
مجلس الخبراء
اختارته". (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: لن نتراجع عن أفكار الثورة وسنثأر لدماء الشهداء
Lebanon 24
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: لن نتراجع عن أفكار الثورة وسنثأر لدماء الشهداء
12/03/2026 15:59:54
12/03/2026 15:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لا أريد الحديث عن مجتبى خامنئي
Lebanon 24
ترامب: لا أريد الحديث عن مجتبى خامنئي
12/03/2026 15:59:54
12/03/2026 15:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ردا على سؤال بشأن خططه عن مجتبى خامنئي: لن أخبركم لكنني غير سعيد به
Lebanon 24
ترامب ردا على سؤال بشأن خططه عن مجتبى خامنئي: لن أخبركم لكنني غير سعيد به
12/03/2026 15:59:54
12/03/2026 15:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: إيران ستطالب بـ"التعويض من أعدائها أو ستدمر أصولهم"
Lebanon 24
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: إيران ستطالب بـ"التعويض من أعدائها أو ستدمر أصولهم"
12/03/2026 15:59:54
12/03/2026 15:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية
المرشد الأعلى
مجلس الخبراء
علي خامنئي
الإيرانية
دبلوماسي
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
في أوّل بيان له.. هذا ما أعلنه مجتبى خامنئي
Lebanon 24
في أوّل بيان له.. هذا ما أعلنه مجتبى خامنئي
09:44 | 2026-03-12
12/03/2026 09:44:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف تل أبيب
Lebanon 24
بالفيديو.. "حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف تل أبيب
09:15 | 2026-03-12
12/03/2026 09:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من أسبوع على بدء الضربات.. كيف تغيرت خسائر إيران من حرب الـ12 يوما إلى حرب اليوم؟
Lebanon 24
بعد أكثر من أسبوع على بدء الضربات.. كيف تغيرت خسائر إيران من حرب الـ12 يوما إلى حرب اليوم؟
09:00 | 2026-03-12
12/03/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالعملات المشفرة والتحويلات.. داعش يجمع تبرعات لدعم الهاربات من "الهول" (صور)
Lebanon 24
بالعملات المشفرة والتحويلات.. داعش يجمع تبرعات لدعم الهاربات من "الهول" (صور)
08:56 | 2026-03-12
12/03/2026 08:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيدان: إسرائيل تنقل حربها القذرة إلى لبنان ويجب وقف الهجمات فوراً
Lebanon 24
فيدان: إسرائيل تنقل حربها القذرة إلى لبنان ويجب وقف الهجمات فوراً
08:54 | 2026-03-12
12/03/2026 08:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
Lebanon 24
خلال رسالتها المباشرة من الضاحية الجنوبية... صاروخ إسرائيليّ سقط خلف إعلاميّة لبنانيّة (فيديو)
10:22 | 2026-03-11
11/03/2026 10:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:44 | 2026-03-12
في أوّل بيان له.. هذا ما أعلنه مجتبى خامنئي
09:15 | 2026-03-12
بالفيديو.. "حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف تل أبيب
09:00 | 2026-03-12
بعد أكثر من أسبوع على بدء الضربات.. كيف تغيرت خسائر إيران من حرب الـ12 يوما إلى حرب اليوم؟
08:56 | 2026-03-12
بالعملات المشفرة والتحويلات.. داعش يجمع تبرعات لدعم الهاربات من "الهول" (صور)
08:54 | 2026-03-12
فيدان: إسرائيل تنقل حربها القذرة إلى لبنان ويجب وقف الهجمات فوراً
08:34 | 2026-03-12
إيران تتهم الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في هجمات واشنطن وتل أبيب
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 15:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 15:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 15:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24