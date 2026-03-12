غائب عن الأنظار.. هذا ما قيل في إيران اليوم عن مجتبى خامنئي

على الرغم من مرور 4 أيام على انتخابه مرشداً جديداً لإيران، لم يظهر مجتبى ، نجل المرشد الراحل علناً، كما لم يلق أي خطاب مسجل أو يبث بياناً يتوجه فيه إلى الإيرانيين.

وأقر الناطق باسم ، بقائي، بأن المرشد الجديد، مجتبى تعرض للإصابة، إلا أنه أكد أن حالته جيدة.

وقال بقائي، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا": "تعرض للإصابة، لكنه في حالة جيدة".



أما حين سئل عن موعد إلقاء خطابه الأول، فأجاب الدبلوماسي "لا أعرف متى سيلقي خطابه الأول".

هذا وأوضح بقائي أنه "كان هناك ثلاثة أو أربعة مرشحين لمنصب الجديد، لكن غالبية اختارته". (العربية)