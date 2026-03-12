تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

إيران تتهم الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في هجمات واشنطن وتل أبيب

Lebanon 24
12-03-2026 | 08:34
اتهم المتحدث باسم وزارة  الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاتحاد الأوروبي الخميس، بـ"التواطؤ" في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على بلاده.

وقال بقائي في منشور على منصة إكس، إنّ "لا مبالاة الاتحاد الأوروبي وإذعانه في مواجهة العدوان والوحشية والفظائع الأمريكية والإسرائيلية لا يعدو كونه تواطؤا"، وفق تعبيره. 


وكان بقائي ذكر في وقت سابق أن الدوافع الحقيقية للهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تعود إلى السعي للهيمنة على موارد الطاقة العالمية، ومواجهة صعود الصين اقتصاديًا وتكنولوجيًا.

وأوضح بقائي، في منشور على منصة "إكس"، أنه شارك رابطًا لمقال نشره المتحدث باسم البيت الأبيض، يتناول بالتفصيل ما وصفه بالأسباب الرئيسية للهجوم.

وأشار إلى أن المقال يوضح أن الهدف الأساسي هو السيطرة على احتياطيات النفط الإيرانية باعتبارها "القطعة الأخيرة في استراتيجية أوسع للهيمنة على إمدادات الطاقة العالمية".
