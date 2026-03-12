إيران تتهم الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في هجمات واشنطن وتل أبيب

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي الخميس، بـ"التواطؤ" في الهجمات الأمريكية على بلاده.



وقال بقائي في منشور على منصة إكس، إنّ "لا مبالاة الاتحاد وإذعانه في مواجهة العدوان والوحشية والفظائع الأمريكية والإسرائيلية لا يعدو كونه تواطؤا"، وفق تعبيره.





وكان بقائي ذكر في وقت سابق أن الدوافع الحقيقية للهجوم العسكري الذي شنته وإسرائيل على تعود إلى السعي للهيمنة على موارد الطاقة العالمية، ومواجهة صعود اقتصاديًا وتكنولوجيًا.



وأوضح بقائي، في منشور على منصة "إكس"، أنه شارك رابطًا لمقال نشره المتحدث باسم ، يتناول بالتفصيل ما وصفه بالأسباب الرئيسية للهجوم.



وأشار إلى أن المقال يوضح أن الهدف الأساسي هو السيطرة على احتياطيات الإيرانية باعتبارها "القطعة الأخيرة في استراتيجية أوسع للهيمنة على إمدادات الطاقة العالمية".



Advertisement