تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
في أوّل بيان له.. هذا ما أعلنه مجتبى خامنئي
Lebanon 24
12-03-2026
|
09:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
المرشد الأعلى
الجديد في
إيران
مجتبى
خامنئي
إفشال مساعي تقسيم البلاد مشددا على أن مضيق هرمز يجب أن يظل مغلقا وموضحا أن "قواعد العدو في المنطقة هدفها السيطرة على بلدانها".
وقال خامنئي في أول بيان استراتيجي له بعد توليه منصبه: "لن نتردد في الثأر لدماء
الشهداء
، وخاصة
شهداء
مدرسة ميناب".
وتضمن البيان الذي وصفه الإعلان الرسمي
الإيراني
بـ"الرسالة ذات الطابع الاستراتيجي"، سبعة محاور رئيسية: القائد الشهيد للثورة الإسلامية. دور ومسؤوليات الشعب. مهام القوات المسلحة. مسؤوليات الأجهزة التنفيذية في الدولة. دور جبهة
المقاومة
. موقف دول المنطقة. آليات مواجهة الأعداء والتحديات.
وشدد خامنئي على أن يكون الحضور المؤثر في الساحة، بما في ذلك الحضور الكاسر للعدو في
مسيرات
"يوم
القدس
"، محل اهتمام الجميع.
وجاء في بيان خامنئي: "ندعو دول
الشرق الأوسط
إلى إغلاق القواعد الأميركية في المنطقة بأسرع وقت ممكن".
وخاطب من فقدوا أحباءهم والمصابين ومن لحقت الأضرار بمنازلهم وأماكن عملهم، قائلاً: "نعرب عن تعاطفنا العميق ونشدد على ضرورة التعويض عن الأضرار ولن نتردد في الثأر لدماء شهدائكم، لا سيما الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في مدرسة ميناب وأشكر بصدق مقاتلينا الشجعان الذين سدّوا طريق العدو بضرباتهم القوية وأخرجوه من وهم إمكانية السيطرة على الوطن
العزيز
وربما تقسيمه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: حزب الله المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم جميع العوائق
Lebanon 24
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: حزب الله المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم جميع العوائق
12/03/2026 18:07:57
12/03/2026 18:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: جبهة المقاومة جزء لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية
Lebanon 24
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: جبهة المقاومة جزء لا يتجزأ من قيم الثورة الإسلامية
12/03/2026 18:07:57
12/03/2026 18:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: قواعد العدو في المنطقة هدفها السيطرة على بلدانها
Lebanon 24
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: قواعد العدو في المنطقة هدفها السيطرة على بلدانها
12/03/2026 18:07:57
12/03/2026 18:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: أفشلنا مساعي تقسيم البلاد
Lebanon 24
بيان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: أفشلنا مساعي تقسيم البلاد
12/03/2026 18:07:57
12/03/2026 18:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
المرشد الأعلى
الشرق الأوسط
الإيراني
المقاومة
الإسلام
الشهداء
إسلامي
خامنئي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيطاليا: غارة متعمدة استهدفت قاعدة عسكرية للناتو في أربيل
Lebanon 24
إيطاليا: غارة متعمدة استهدفت قاعدة عسكرية للناتو في أربيل
11:27 | 2026-03-12
12/03/2026 11:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مضيق هرمز مغلق.. هل تستطيع أوروبا الصمود أمام أزمة النفط؟
Lebanon 24
مضيق هرمز مغلق.. هل تستطيع أوروبا الصمود أمام أزمة النفط؟
11:00 | 2026-03-12
12/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من المفاعلات إلى مكاتب القرار.. إليكم قائمة الأهداف المستهدفة في إيران
Lebanon 24
من المفاعلات إلى مكاتب القرار.. إليكم قائمة الأهداف المستهدفة في إيران
10:07 | 2026-03-12
12/03/2026 10:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف تل أبيب
Lebanon 24
بالفيديو.. "حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف تل أبيب
09:15 | 2026-03-12
12/03/2026 09:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من أسبوع على بدء الضربات.. كيف تغيرت خسائر إيران من حرب الـ12 يوما إلى حرب اليوم؟
Lebanon 24
بعد أكثر من أسبوع على بدء الضربات.. كيف تغيرت خسائر إيران من حرب الـ12 يوما إلى حرب اليوم؟
09:00 | 2026-03-12
12/03/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
Lebanon 24
سلام يشكو لزواره: عون صفعني مرتين
02:30 | 2026-03-12
12/03/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
Lebanon 24
"أجهزة ليزر" في الضاحية!
17:19 | 2026-03-11
11/03/2026 05:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف: الهدف في الرملة البيضاء كان شخصاً محدداً لا سيارة
01:43 | 2026-03-12
12/03/2026 01:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
Lebanon 24
3 شهداء في غارة على البيادر – عرمون… و"لبنان 24 " يكشف هوية المستهدف
01:50 | 2026-03-12
12/03/2026 01:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من عناصر "حزب الله".. رسالة إلى نعيم قاسم (فيديو)
Lebanon 24
من عناصر "حزب الله".. رسالة إلى نعيم قاسم (فيديو)
14:37 | 2026-03-11
11/03/2026 02:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:27 | 2026-03-12
إيطاليا: غارة متعمدة استهدفت قاعدة عسكرية للناتو في أربيل
11:00 | 2026-03-12
مضيق هرمز مغلق.. هل تستطيع أوروبا الصمود أمام أزمة النفط؟
10:07 | 2026-03-12
من المفاعلات إلى مكاتب القرار.. إليكم قائمة الأهداف المستهدفة في إيران
09:15 | 2026-03-12
بالفيديو.. "حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف تل أبيب
09:00 | 2026-03-12
بعد أكثر من أسبوع على بدء الضربات.. كيف تغيرت خسائر إيران من حرب الـ12 يوما إلى حرب اليوم؟
08:56 | 2026-03-12
بالعملات المشفرة والتحويلات.. داعش يجمع تبرعات لدعم الهاربات من "الهول" (صور)
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
12/03/2026 18:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
12/03/2026 18:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
12/03/2026 18:07:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24