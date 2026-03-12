في أوّل بيان له.. هذا ما أعلنه مجتبى خامنئي

أكد الجديد في مجتبى إفشال مساعي تقسيم البلاد مشددا على أن مضيق هرمز يجب أن يظل مغلقا وموضحا أن "قواعد العدو في المنطقة هدفها السيطرة على بلدانها".





وقال خامنئي في أول بيان استراتيجي له بعد توليه منصبه: "لن نتردد في الثأر لدماء ، وخاصة مدرسة ميناب".





وتضمن البيان الذي وصفه الإعلان الرسمي بـ"الرسالة ذات الطابع الاستراتيجي"، سبعة محاور رئيسية: القائد الشهيد للثورة الإسلامية. دور ومسؤوليات الشعب. مهام القوات المسلحة. مسؤوليات الأجهزة التنفيذية في الدولة. دور جبهة . موقف دول المنطقة. آليات مواجهة الأعداء والتحديات.





وشدد خامنئي على أن يكون الحضور المؤثر في الساحة، بما في ذلك الحضور الكاسر للعدو في "يوم "، محل اهتمام الجميع.





وجاء في بيان خامنئي: "ندعو دول إلى إغلاق القواعد الأميركية في المنطقة بأسرع وقت ممكن".





وخاطب من فقدوا أحباءهم والمصابين ومن لحقت الأضرار بمنازلهم وأماكن عملهم، قائلاً: "نعرب عن تعاطفنا العميق ونشدد على ضرورة التعويض عن الأضرار ولن نتردد في الثأر لدماء شهدائكم، لا سيما الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في مدرسة ميناب وأشكر بصدق مقاتلينا الشجعان الذين سدّوا طريق العدو بضرباتهم القوية وأخرجوه من وهم إمكانية السيطرة على الوطن وربما تقسيمه".

Advertisement