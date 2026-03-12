من المفاعلات إلى مكاتب القرار.. إليكم قائمة الأهداف المستهدفة في إيران

شهدت ، في الفترة ما بين 28 شباط و12 آذار 2026، سلسلة هجمات مكثفة استهدفت عشرات المواقع العسكرية والحكومية والبنى اللوجستية المرتبطة بالبرنامجين والصاروخي، بالإضافة إلى مراكز قيادة سياسية وأمنية وقواعد جوية وبحرية في مناطق متفرقة.



مجمع نطنز وبارتشين

شملت الضربات منشآت نووية حيوية، أبرزها مجمع تخصيب اليورانيوم في "نطنز" بمحافظة أصفهان، ومجمع إنتاج الصواريخ في "بارتشين" ، ومنشأة الوقود الصلب للصواريخ الباليستية في "شاهرود". كما طالت الهجمات مجمعاً للصواريخ تحت الأرض في أصفهان ومواقع إطلاق صواريخ خارج مدينة قم، في استهداف مباشر للبنية الصاروخية.



مراكز السيادة والإعلام

في العاصمة طهران، تركزت الهجمات على مراكز القرار، فاستهدفت المقر المركزي للحرس الثوري، ومكاتب ورئاسة الجمهورية، ومجمع ، وجامعة الدفاع الوطني. كما طالت الضربات مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون (IRIB) وأبراج الاتصالات التابعة لها، بالإضافة إلى مراكز للشرطة وقواعد لقوات "البسيج" ومركز للأمن الداخلي في أصفهان.



القواعد العسكرية والمنشآت البحرية

امتدت العمليات لتشمل قاعدة "وحدت" الجوية في دزفول، والفرقة المدرعة 92 شمال الأهواز، ومركز قيادة للحرس الثوري قرب أنديمشك، وقاعدة الإمام علي في جابهار. أما جنوباً، فقد استهدفت الحملة البحرية في "كنارك" ومنشآت عسكرية في ميناء " عباس" الاستراتيجي ومواقع للحرس الثوري في ميناء "لنجه".



قطاع الطاقة والدعم اللوجستي

طالت الهجمات بنية الطاقة المرتبطة بالإمداد العسكري، فشملت خزانات الوقود في حي "شهران" ومستودعات نفط في "أقدسية" و"كوهك" بالعاصمة، ومنشأة تخزين في "فرديس". كما سجلت ضربات لمواقع عسكرية في "رضوانشهر" و"رشت" شمالاً، ومستودع ذخيرة في "عجب شير".



وتركزت الحملة العسكرية على خمسة أهداف رئيسية: البرامج النووية والصاروخية، مراكز القيادة السياسية والعسكرية، قوى الأمن والبسيج، القواعد الجوية والبحرية، والبنية اللوجستية للطاقة، مع تركز جغرافي واضح في طهران وأصفهان والأهواز والسواحل الجنوبية.





Advertisement