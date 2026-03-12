إيطاليا: غارة متعمدة استهدفت قاعدة عسكرية للناتو في أربيل

قالت ، اليوم الخميس، إن الغارة الجوية التي أصابت ليلًا قاعدة عسكرية إيطالية في إقليم كردستان كانت متعمدة، واستهدفت منشأة تستضيف أفرادًا من حلف شمال الأطلسي، وسط الصراع الدائر مع .



وجاءت الضربة على معسكر سينجارا في أربيل، والتي لم تسفر عن إصابات، في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة بعد الحرب التي شنتها وإسرائيل على إيران قبل نحو أسبوعين.



وردًا على سؤال عما إذا كان الهجوم متعمدًا، قال جويدو كروزيتو، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (راي)، ونقلتها " ": "بالتأكيد نعم. إنها قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي ضمن عملية العزم الصلب، وبالتالي فهي قاعدة أمريكية أيضًا".



ولم يحدد كروزيتو الجهة المسؤولة عن الضربة، والتي يبدو أنها مرتبطة بالصراع الأوسع، لكنه أكد أن الجنود الإيطاليين الموجودين في الموقع، وعددهم 141، سيعودون إلى إيطاليا.



وقال إن الخطوة كانت مدبرة مسبقًا.



وأضاف "أعدنا بالفعل 102 من الأشخاص من تلك المهمة، ونقلنا نحو 40 آخرين إلى الأردن".



وتحدثت الوزارة في البداية عن صاروخ، لكن مصادر قالت بعد ذلك إن طائرة مسيرة استهدفت المنشأة ودمرت مركبة عسكرية لوجستية.



وقال ، أنطونيو تاياني، إنه لم يتضح من أين أتت الطائرة المسيرة، لكنه رجح أنها من عمل ميليشيات موالية لإيران تتمركز في العراق.



وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في حسابها على منصة "إكس": "أعبر عن تضامني وتعاطفي مع جنودنا الذين لم يصابوا بأذى في الهجوم".



وقال الكولونيل ستيفانو بيتزوتي قائد لقناة "سكاي تي.جي 24"، إن الجنود تلقوا تحذيرات من تهديدات جوية محتملة واحتموا في الملاجئ قبل ساعات من الواقعة.



Advertisement