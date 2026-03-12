تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيطاليا: غارة متعمدة استهدفت قاعدة عسكرية للناتو في أربيل

Lebanon 24
12-03-2026 | 11:27
A-
A+

إيطاليا: غارة متعمدة استهدفت قاعدة عسكرية للناتو في أربيل
إيطاليا: غارة متعمدة استهدفت قاعدة عسكرية للناتو في أربيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم الخميس، إن الغارة الجوية التي أصابت ليلًا قاعدة عسكرية إيطالية في إقليم كردستان العراق كانت متعمدة، واستهدفت منشأة تستضيف أفرادًا من حلف شمال الأطلسي، وسط الصراع الدائر مع إيران.

وجاءت الضربة على معسكر سينجارا الإيطالي في أربيل، والتي لم تسفر عن إصابات، في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قبل نحو أسبوعين.

وردًا على سؤال عما إذا كان الهجوم متعمدًا، قال وزير الدفاع جويدو كروزيتو، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (راي)، ونقلتها "رويترز": "بالتأكيد نعم. إنها قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي ضمن عملية العزم الصلب، وبالتالي فهي قاعدة أمريكية أيضًا".

ولم يحدد كروزيتو الجهة المسؤولة عن الضربة، والتي يبدو أنها مرتبطة بالصراع الأوسع، لكنه أكد أن الجنود الإيطاليين الموجودين في الموقع، وعددهم 141، سيعودون إلى إيطاليا.

وقال إن الخطوة كانت مدبرة مسبقًا.

وأضاف "أعدنا بالفعل 102 من الأشخاص من تلك المهمة، ونقلنا نحو 40 آخرين إلى الأردن".

وتحدثت الوزارة في البداية عن صاروخ، لكن مصادر قالت بعد ذلك إن طائرة مسيرة استهدفت المنشأة ودمرت مركبة عسكرية لوجستية.

وقال وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، إنه لم يتضح من أين أتت الطائرة المسيرة، لكنه رجح أنها من عمل ميليشيات موالية لإيران تتمركز في العراق.

وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في حسابها على منصة "إكس": "أعبر عن تضامني وتعاطفي مع جنودنا الذين لم يصابوا بأذى في الهجوم".

وقال الكولونيل ستيفانو بيتزوتي قائد القاعدة لقناة "سكاي تي.جي 24"، إن الجنود تلقوا تحذيرات من تهديدات جوية محتملة واحتموا في الملاجئ قبل ساعات من الواقعة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف قاعدة عسكرية أميركية قرب مطار أربيل
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 18:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم عن مصادر: هجوم جديد بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أميركية في أربيل
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 18:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إيطاليا تعلن سحب قواتها "مؤقتا" من قاعدة عسكرية بالعراق بسبب الهجمات
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 18:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في أربيل.. استهداف قاعدة إيطالية بضربة صاروخية
lebanon 24
Lebanon24
12/03/2026 18:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

وزارة الدفاع

وزير الدفاع

الإيطالي

إسرائيل

القاعدة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-12
Lebanon24
10:07 | 2026-03-12
Lebanon24
09:44 | 2026-03-12
Lebanon24
09:15 | 2026-03-12
Lebanon24
09:00 | 2026-03-12
Lebanon24
08:56 | 2026-03-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24