الجيش الاسرائيلي: هاجمنا عناصر من البسيج في طهران

أعلن الجيش الاسرائيلي أن سلاح الجو هاجم حواجز وعناصر من وحدة البسيج التي أُقيمت مؤخرًا في طهران.
#عاجل مشاهد خاصة من أجواء طهران: سلاح الجو هاجم حواجز وعناصر من وحدة البسيج التي أُقيمت مؤخرًا في طهران
⭕️بعد الضربة الواسعة التي طالت أهم مصالح قوات الأمن الداخلي والبسيج رصد جيش الدفاع في الأيام الأخيرة قيام عناصر وحدة البسيج بإقامة حواجز في عدة مناطق داخل طهران.
⭕️وعقب رصد… pic.twitter.com/1qpRVZnqz2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026
