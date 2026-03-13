الاستهداف الايراني للخليج مستمر.. قتلى في عُمان وإصابة مبنى بدبي

في تصعيد مستمر، كثفت هجماتها على دول لليوم الرابع عشر على التوالي، حيث أعلنت سلطنة عُمان مقتل وافدين اثنين وإصابة آخرين جراء سقوط طائرتين مسيّرتين في ولاية صحار، إحداهما في منطقة صناعية العوهي . وفي ، تعاملت الدفاعات الجوية مع سقوط شظايا نتيجة اعتراض جوي، ما أدى إلى أضرار مادية طفيفة في واجهة أحد المباني وسط دبي دون إصابات .



وكشفت الإماراتية أنه منذ بدء "الاعتداء السافر"، تعاملت الدفاعات الجوية مع 278 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1540 طائرة مسيرة، ما أسفر عن 6 وفيات و131 إصابة من جنسيات متعددة . كما تصدت لـ53 طائرة مسيرة إضافية اليوم، إحداها استهدفت حي السفارات في الرياض، إلى جانب 5 صواريخ باليستية .



وفي الكويت، أحبطت الدفاعات الجوية 5 صواريخ باليستية و9 طائرات مسيّرة، فيما سجلت قطر اعتراض صاروخين باليستيين وصاروخ كروز . وأعرب سلطان عُمان هيثم بن طارق عن استياء بلاده وإدانتها للهجمات المتواصلة التي تستهدف أراضيها .



وأدان بأغلبية 13 صوتاً الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، واصفاً إياها بأنها "انتهاك جسيم للقانون الدولي"، فيما رحبت دول مجلس التعاون بالقرار واعتبرته دليلاً على رفض لهذه الاعتداءات .

