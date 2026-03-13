تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الاستهداف الايراني للخليج مستمر.. قتلى في عُمان وإصابة مبنى بدبي

Lebanon 24
13-03-2026 | 03:52
الاستهداف الايراني للخليج مستمر.. قتلى في عُمان وإصابة مبنى بدبي
الاستهداف الايراني للخليج مستمر.. قتلى في عُمان وإصابة مبنى بدبي photos 0
في تصعيد مستمر، كثفت إيران هجماتها على دول الخليج لليوم الرابع عشر على التوالي، حيث أعلنت سلطنة عُمان مقتل وافدين اثنين وإصابة آخرين جراء سقوط طائرتين مسيّرتين في ولاية صحار، إحداهما في منطقة صناعية العوهي . وفي الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع سقوط شظايا نتيجة اعتراض جوي، ما أدى إلى أضرار مادية طفيفة في واجهة أحد المباني وسط دبي دون إصابات .

وكشفت وزارة الدفاع الإماراتية أنه منذ بدء "الاعتداء الإيراني السافر"، تعاملت الدفاعات الجوية مع 278 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1540 طائرة مسيرة، ما أسفر عن 6 وفيات و131 إصابة من جنسيات متعددة . كما تصدت السعودية لـ53 طائرة مسيرة إضافية اليوم، إحداها استهدفت حي السفارات في الرياض، إلى جانب 5 صواريخ باليستية .

وفي الكويت، أحبطت الدفاعات الجوية 5 صواريخ باليستية و9 طائرات مسيّرة، فيما سجلت قطر اعتراض صاروخين باليستيين وصاروخ كروز . وأعرب سلطان عُمان هيثم بن طارق عن استياء بلاده وإدانتها للهجمات الإيرانية المتواصلة التي تستهدف أراضيها .

وأدان مجلس الأمن الدولي بأغلبية 13 صوتاً الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، واصفاً إياها بأنها "انتهاك جسيم للقانون الدولي"، فيما رحبت دول مجلس التعاون بالقرار واعتبرته دليلاً على رفض المجتمع الدولي لهذه الاعتداءات .
