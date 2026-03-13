سرقة مسيّرات من قاعدة أميركية.. والجيش يرصد مكافأة مالية للقبض على الفاعلين

وسط مخاوف من احتمال تعرض الأراضي الأميركية لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية، رصد الجيش الأميركي مكافأة مالية للقبض على شخصين سرقا طائرات مسيّرة من .



وأعلنت إدارة التابعة للجيش الأميركي عن مكافأة قدرها 5 آلاف دولار مقابل معلومات تقود إلى توقيف اللصين اللذين سرقا المسيّرات من قاعدة كامبل في ولاية خلال شهر تشرين الثاني، بحسب صحيفة " ".



وبحسب المعطيات، سُرقت الطائرات بين 21 و24 نوفمبر، لكن المسؤولين لم يكشفوا متى جرى اكتشاف اختفائها.



وكانت الطائرات من طراز Skydio X10D، وهي مسيّرات خفيفة بعيدة المدى من فئة الطائرات الرباعية، تُستخدم في المراقبة الجوية والاستطلاع.



وتشير بيانات الشركة المصنعة إلى أن هذه الطائرات مزودة بتقنيات ذكاء اصطناعي لتفادي العوائق، ويمكنها الاتصال بشبكات الجيل الخامس، ما يمنحها مدى إشارة واسعاً للغاية.



وتبلغ قيمة الطائرة الواحدة نحو 30 ألف دولار، وفقاً لأكاديمية ABJ Drone Academy.



ونشر محققو الجيش صوراً لمشتبه بهما، ظهرا مرتديين قفازات وسترات وقبعات شتوية، وكان أحدهما يضع قناعاً.





