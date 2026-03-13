تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سرقة مسيّرات من قاعدة أميركية.. والجيش يرصد مكافأة مالية للقبض على الفاعلين

Lebanon 24
13-03-2026 | 03:54
A-
A+
سرقة مسيّرات من قاعدة أميركية.. والجيش يرصد مكافأة مالية للقبض على الفاعلين
سرقة مسيّرات من قاعدة أميركية.. والجيش يرصد مكافأة مالية للقبض على الفاعلين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وسط مخاوف من احتمال تعرض الأراضي الأميركية لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية، رصد الجيش الأميركي مكافأة مالية للقبض على شخصين سرقا طائرات مسيّرة من قاعدة عسكرية.  

وأعلنت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للجيش الأميركي عن مكافأة قدرها 5 آلاف دولار مقابل معلومات تقود إلى توقيف اللصين اللذين سرقا المسيّرات من قاعدة فورت كامبل في ولاية كنتاكي خلال شهر تشرين الثاني، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وبحسب المعطيات، سُرقت الطائرات بين 21 و24 نوفمبر، لكن المسؤولين لم يكشفوا متى جرى اكتشاف اختفائها.

وكانت الطائرات من طراز Skydio X10D، وهي مسيّرات خفيفة بعيدة المدى من فئة الطائرات الرباعية، تُستخدم في المراقبة الجوية والاستطلاع.

وتشير بيانات الشركة المصنعة إلى أن هذه الطائرات مزودة بتقنيات ذكاء اصطناعي لتفادي العوائق، ويمكنها الاتصال بشبكات الجيل الخامس، ما يمنحها مدى إشارة واسعاً للغاية.

وتبلغ قيمة الطائرة الواحدة نحو 30 ألف دولار، وفقاً لأكاديمية ABJ Drone Academy.

ونشر محققو الجيش صوراً لمشتبه بهما، ظهرا مرتديين قفازات وسترات فاتحة وقبعات شتوية، وكان أحدهما يضع قناعاً.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإيراني: قواتنا البحرية استهدفت بمسيّرات خزانات وقود في قاعدة رامات ديفيد التابعة للجيش الاسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف قاعدة عسكرية أميركية قرب مطار أربيل
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: هجومان بمسيّرات استهدفا قاعدة عسكرية أميركية وفندقا بأربيل في العراق
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم عن مصادر: هجوم جديد بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أميركية في أربيل
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 11:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24

التحقيقات الجنائية

قاعدة عسكرية

واشنطن بوست

الاستطلاع

أكاديمية

واشنطن

كنتاكي

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:44 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:38 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-03-13
Lebanon24
04:56 | 2026-03-13
Lebanon24
04:44 | 2026-03-13
Lebanon24
04:38 | 2026-03-13
Lebanon24
04:30 | 2026-03-13
Lebanon24
04:26 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24