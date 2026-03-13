تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
سرقة مسيّرات من قاعدة أميركية.. والجيش يرصد مكافأة مالية للقبض على الفاعلين
Lebanon 24
13-03-2026
|
03:54
photos
وسط مخاوف من احتمال تعرض الأراضي الأميركية لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية، رصد الجيش الأميركي مكافأة مالية للقبض على شخصين سرقا طائرات مسيّرة من
قاعدة عسكرية
.
وأعلنت إدارة
التحقيقات الجنائية
التابعة للجيش الأميركي عن مكافأة قدرها 5 آلاف دولار مقابل معلومات تقود إلى توقيف اللصين اللذين سرقا المسيّرات من قاعدة
فورت
كامبل في ولاية
كنتاكي
خلال شهر تشرين الثاني، بحسب صحيفة "
واشنطن بوست
".
وبحسب المعطيات، سُرقت الطائرات بين 21 و24 نوفمبر، لكن المسؤولين لم يكشفوا متى جرى اكتشاف اختفائها.
وكانت الطائرات من طراز Skydio X10D، وهي مسيّرات خفيفة بعيدة المدى من فئة الطائرات الرباعية، تُستخدم في المراقبة الجوية والاستطلاع.
وتشير بيانات الشركة المصنعة إلى أن هذه الطائرات مزودة بتقنيات ذكاء اصطناعي لتفادي العوائق، ويمكنها الاتصال بشبكات الجيل الخامس، ما يمنحها مدى إشارة واسعاً للغاية.
وتبلغ قيمة الطائرة الواحدة نحو 30 ألف دولار، وفقاً لأكاديمية ABJ Drone Academy.
ونشر محققو الجيش صوراً لمشتبه بهما، ظهرا مرتديين قفازات وسترات
فاتحة
وقبعات شتوية، وكان أحدهما يضع قناعاً.
