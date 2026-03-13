تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف أكثر من 200 هدف في ايران

Lebanon 24
13-03-2026 | 04:12
الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف أكثر من 200 هدف في ايران
كشف الجيش الإسرائيلي أنه تم أمس الخميس استهداف أكثر من 200 هدف في غرب ووسط إيران.

ولفت إلى أن عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي نفذت خلال الساعات الماضية 20 موجة ضربات واسعة في غرب ووسط إيران، بتوجيه من استخبارات الجيش الإسرائيلي.
وشملت الضربات أكثر من 200 هدف قال إنها تابعة للنظام الإيراني، من بينها منصات إطلاق صواريخ باليستية، وأنظمة دفاع جوي، ومواقع لإنتاج الأسلحة.

وأضاف البيان أنه "منذ بداية عملية عملية "زئير الأسد" نفذ سلاح الجو الإسرائيلي مئات موجات القصف التي استهدفت بنية تحتية عسكرية إيرانية، بهدف تقليل إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

