طائرة أميركية مفقودة في العراق.. وواشنطن تنفي إسقاطها بنيران معادية

أعلن الجيش الأميركي فقدان طائرة تزويد بالوقود من طراز "كيه سي 135" خلال مهمة في أجواء ، موضحاً أن الحادث وقع خلال عملية "الغضب الملحمي" وأن جهود الإنقاذ لا تزال جارية.



وأوضح لاحقاً أن الحادث وقع في وشمل طائرتين، سقطت إحداهما بينما هبطت الأخرى بسلام، مؤكداً أن ما جرى لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة.



في المقابل، قالت إن فصائل مسلحة أسقطت الطائرة، فيما أعلنت " الإسلامية" في العراق مسؤوليتها عن ذلك، مؤكدة أنها استهدفتها "بالسلاح المناسب".



وبحسب مسؤول أميركي، كانت الطائرة الأخرى أيضاً من طراز "كيه سي 135"، فيما كانت الطائرة التي تحطمت تقل 6 جنود. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه بعد إعلان سابقاً سقوط 3 مقاتلات خلال العملية العسكرية في . (العين)

