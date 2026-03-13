تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

طائرة أميركية مفقودة في العراق.. وواشنطن تنفي إسقاطها بنيران معادية

Lebanon 24
13-03-2026 | 04:26
A-
A+
طائرة أميركية مفقودة في العراق.. وواشنطن تنفي إسقاطها بنيران معادية
طائرة أميركية مفقودة في العراق.. وواشنطن تنفي إسقاطها بنيران معادية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الجيش الأميركي فقدان طائرة تزويد بالوقود من طراز "كيه سي 135" خلال مهمة في أجواء العراق، موضحاً أن الحادث وقع خلال عملية "الغضب الملحمي" وأن جهود الإنقاذ لا تزال جارية.

وأوضح لاحقاً أن الحادث وقع في غرب العراق وشمل طائرتين، سقطت إحداهما بينما هبطت الأخرى بسلام، مؤكداً أن ما جرى لم يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة.

في المقابل، قالت إيران إن فصائل مسلحة عراقية أسقطت الطائرة، فيما أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق مسؤوليتها عن ذلك، مؤكدة أنها استهدفتها "بالسلاح المناسب".

وبحسب مسؤول أميركي، كانت الطائرة الأخرى أيضاً من طراز "كيه سي 135"، فيما كانت الطائرة التي تحطمت تقل 6 جنود. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه بعد إعلان الولايات المتحدة سابقاً سقوط 3 مقاتلات خلال العملية العسكرية في الشرق الأوسط. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء: إسقاط طائرة أميركية غربي العراق بصواريخ فصائل المقاومة ومقتل طاقمها
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: إسقاط مسيرة معادية في محيط أراك في محافظة مركزي وسط إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: إسقاط طائرتين مسيّرتين على الأقل قرب مطار أربيل في كردستان العراق
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق ينفي إطلاق النار من الجانب الكويتي ويؤكد استقرار الحدود
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:58:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

غرب العراق

المقاومة

الإسلام

العراق

إسلامي

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:49 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:25 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-03-13
Lebanon24
06:13 | 2026-03-13
Lebanon24
06:02 | 2026-03-13
Lebanon24
05:49 | 2026-03-13
Lebanon24
05:25 | 2026-03-13
Lebanon24
05:01 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24