Najib Mikati
خاص

رسالة الخامنئي الاولى: التصعيد والحفاظ على الدولة

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
13-03-2026 | 05:00
رسالة الخامنئي الاولى: التصعيد والحفاظ على الدولة
تحمل الرسالة التي وجّهها آية الله مجتبى خامنئي ملامح مرحلة سياسية وعسكرية شديدة الحساسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية. فهي لا تكتفي بتحديد معالم القيادة الجديدة، بل تسعى أيضًا إلى رسم الإطار العام لكيفية إدارة البلاد في ظل تصعيد إقليمي وحرب مفتوحة الاحتمالات.

في بدايتها، تبدو الرسالة كأنها محاولة لتثبيت الاستمرارية داخل النظام. إذ يجري التأكيد أن المسار الذي أسسه الإمام الخميني وتابع ترسيخه علي خامنئي لن يتوقف، بل سيبقى المرجعية السياسية والفكرية للمرحلة المقبلة.
غير أن الرسالة تعترف، ولو بشكل غير مباشر، بأن اللحظة الراهنة مختلفة وثقيلة، وأن الانتقال القيادي يجري تحت ضغط غير مسبوق.

العنصر الأكثر حضورًا في النص هو الدور الذي يُنسب إلى الشعب الإيراني. فالرسالة تعطي المجتمع موقعًا مركزيًا في معادلة الصمود، معتبرة أن تماسكه ووعيه كانا العامل الحاسم في تجاوز لحظة الفراغ والتحديات الأمنية. ومن هنا يأتي التشديد المتكرر على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، ليس كشعار سياسي فحسب، بل كشرط عملي لاستمرار مؤسسات الدولة في أداء وظائفها.

في هذا السياق، تحث الرسالة الإيرانيين على البقاء حاضرين في المجال العام، سواء عبر المشاركة السياسية أو عبر النشاطات الاجتماعية والثقافية. ويظهر ذلك بوضوح في الدعوة إلى حضور واسع في "يوم القدس العالمي"، حيث يتم تقديم هذه المناسبة بوصفها محطة تعبئة سياسية وشعبية في آن واحد.

لكن الرسالة لا تقف عند الجانب التعبوي فقط. فهي تتضمن أيضًا بعدًا اجتماعيًا واضحًا، عبر الدعوة إلى تعزيز التضامن الداخلي ومساندة المتضررين من الحرب. كما تُحمّل المؤسسات الرسمية مسؤولية مباشرة في رعاية الجرحى وتعويض المتضررين، في محاولة لإظهار أن الدولة لا تنفصل عن المجتمع في لحظات الأزمات.

في المقابل، يتخذ الخطاب نبرة حادة عندما يتعلق الأمر بالمواجهة العسكرية. إذ يجري الإشادة بدور القوات المسلحة والمقاتلين، مع التأكيد أن المعركة لم تنتهِ بعد وأن الرد يجب أن يكون مؤثرًا وقادرًا على ردع الخصوم. كما يبرز في الرسالة التلويح باستخدام أوراق استراتيجية حساسة، من بينها احتمال تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل اكثر تطرفا، إضافة إلى إمكان توسع المواجهة نحو ساحات أخرى.
وتولي الرسالة أهمية كبيرة لما تسميه طهران “محور المقاومة”، حيث يتم تقديم حلفاء إيران في المنطقة – من اليمن إلى لبنان والعراق – بوصفهم جزءًا من منظومة مواجهة واحدة. وفي هذا الإطار، تُوجَّه أيضًا تحذيرات غير مباشرة لبعض دول الجوار وان بأسلوب ديبلوماسي.

تجمع الرسالة بين خطابين متوازيين: خطاب تعبئة للحرب وخطاب ادارة الدولة، فهي تحاول من جهة تثبيت صورة الدولة القادرة على المواجهة، ومن جهة أخرى تأكيد التزامها برعاية مجتمعها وتعويض خسائره. بهذا المعنى، تبدو الرسالة أقرب إلى إعلان سياسي لمرحلة جديدة تتداخل فيها المواجهة العسكرية مع إعادة تنظيم الداخل الإيراني.
 
المصدر: خاص لبنان24
علي منتش Ali Mantash

