تعليق عمليات ميناء صحار في عُمان بعد سقوط طائرتين مسيرتين

علق ميناء صحار في سلطنة عملياته "احترازياً وحتى إشعار آخر"، وفق ما نقلته عن مذكرة صادرة عن الملاحية "إنشكاب شيبينغ سيرفيسز"، في خطوة تأتي وسط تطورات أمنية تشهدها المنطقة إثر الحرب مع .



يأتي ذلك بعد سقوط طائرتين مسيّرتين في ولاية صحار، إحداهما في منطقة العوهي الصناعية، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، فيما سقطت الطائرة الثانية في منطقة مفتوحة دون تسجيل إصابات، بحسب ما نقلته العُمانية عن مصدر أمني.



