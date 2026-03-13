تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
تعليق عمليات ميناء صحار في عُمان بعد سقوط طائرتين مسيرتين
Lebanon 24
13-03-2026
|
04:38
علق ميناء صحار في سلطنة
عُمان
عملياته "احترازياً وحتى إشعار آخر"، وفق ما نقلته
بلومبرغ
عن مذكرة صادرة عن
شركة الخدمات
الملاحية "إنشكاب شيبينغ سيرفيسز"، في خطوة تأتي وسط تطورات أمنية تشهدها المنطقة إثر الحرب مع
إيران
.
يأتي ذلك بعد سقوط طائرتين مسيّرتين في ولاية صحار، إحداهما في منطقة العوهي الصناعية، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة آخرين، فيما سقطت الطائرة الثانية في منطقة مفتوحة دون تسجيل إصابات، بحسب ما نقلته
وكالة الأنباء
العُمانية عن مصدر أمني.
