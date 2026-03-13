تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

30 مليار دولار مرتقبة.. اليابان وآسيا الهادئ تتجهان لصفقات مع شركات أميركية

Lebanon 24
13-03-2026 | 04:56
A-
A+
30 مليار دولار مرتقبة.. اليابان وآسيا الهادئ تتجهان لصفقات مع شركات أميركية
30 مليار دولار مرتقبة.. اليابان وآسيا الهادئ تتجهان لصفقات مع شركات أميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد اليابان ودول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للإعلان نهاية الأسبوع عن اتفاقيات لا تقل قيمتها عن 30 مليار دولار مع شركات أميركية، بالتزامن مع وصول مسؤولين من إدارة دونالد ترمب إلى طوكيو للضغط نحو توسيع التعاون مع الحلفاء في مجالات الطاقة والمعادن الحيوية.

وستأخذ هذه التفاهمات شكل التزامات شراء ومعاملات تشمل قطاعات عدة، بينها الفحم والنفط والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية، وذلك قبيل زيارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى واشنطن في 19 آذار، وقبل زيارة مرتقبة لترمب إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد نحو 3 أسابيع. (بلومبرغ)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على صفقة أسلحة محتملة لإسرائيل تتضمن مروحيات أباتشي بنحو 3.8 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: اليابان تمضي قدما في الدفعة الأولى من الاستثمارات البالغة 550 مليار دولار
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن توافق على صفقة بقيمة 1,5 مليار دولار لتوسيع قاعدة بحرية في بيرو
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
شركات نفط أميركية جديدة تتجه للاستثمار في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 12:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

المحيط الهادئ

النفط والغاز

اليابانية

المعادن

دونالد

واشنطن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:02 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:49 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:25 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-03-13
Lebanon24
06:13 | 2026-03-13
Lebanon24
06:02 | 2026-03-13
Lebanon24
05:49 | 2026-03-13
Lebanon24
05:25 | 2026-03-13
Lebanon24
05:01 | 2026-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24