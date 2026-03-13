تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
30 مليار دولار مرتقبة.. اليابان وآسيا الهادئ تتجهان لصفقات مع شركات أميركية
Lebanon 24
13-03-2026
|
04:56
تستعد
اليابان
ودول أخرى في منطقة
آسيا
والمحيط الهادئ للإعلان نهاية الأسبوع عن اتفاقيات لا تقل قيمتها عن 30 مليار دولار مع شركات أميركية، بالتزامن مع وصول مسؤولين من إدارة
دونالد
ترمب إلى طوكيو للضغط نحو توسيع التعاون مع الحلفاء في مجالات الطاقة والمعادن الحيوية.
وستأخذ هذه التفاهمات شكل التزامات شراء ومعاملات تشمل قطاعات عدة، بينها الفحم والنفط والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية، وذلك قبيل زيارة رئيسة الوزراء
اليابانية
ساناي تاكايتشي إلى
واشنطن
في 19 آذار، وقبل زيارة مرتقبة لترمب إلى
بكين
للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد نحو 3 أسابيع. (بلومبرغ)
إقتصاد
عربي-دولي
المحيط الهادئ
النفط والغاز
اليابانية
المعادن
دونالد
واشنطن
التزام
