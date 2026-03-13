30 مليار دولار مرتقبة.. اليابان وآسيا الهادئ تتجهان لصفقات مع شركات أميركية

تستعد ودول أخرى في منطقة والمحيط الهادئ للإعلان نهاية الأسبوع عن اتفاقيات لا تقل قيمتها عن 30 مليار دولار مع شركات أميركية، بالتزامن مع وصول مسؤولين من إدارة ترمب إلى طوكيو للضغط نحو توسيع التعاون مع الحلفاء في مجالات الطاقة والمعادن الحيوية.



وستأخذ هذه التفاهمات شكل التزامات شراء ومعاملات تشمل قطاعات عدة، بينها الفحم والنفط والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية، وذلك قبيل زيارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى في 19 آذار، وقبل زيارة مرتقبة لترمب إلى للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد نحو 3 أسابيع. (بلومبرغ)

