عربي-دولي

بين بن زايد والملك عبدالله.. دعوات لوقف فوري للعمليات العسكرية في المنطقة

Lebanon 24
13-03-2026 | 07:41
دعا رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الجمعة، إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لتفادي المزيد من التصعيد والتوترات.
 
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد العسكري الأخير على أمن المنطقة واستقرارها، كما أدان العاهل الأردني الاعتداء الذي استهدف قنصلية دولة الإمارات في إقليم كردستان العراق، معتبراً إياه انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية.

في سياق متصل، كشفت إحصائيات حديثة عن إطلاق أكثر من 850 صاروخاً و2650 مسيّرة إيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية الاعتداءات، وسط تأكيد دول الخليج على إدانة هذه "الاعتداءات الإيرانية"، ومواصلة الدفاعات الجوية الخليجية عمليات التصدي والتدمير للأهداف المعادية، مع تسجيل خسائر في الأرواح وأضرار مادية.

وفي هذا الإطار، أعلنت الدفاعات الجوية الإماراتية أنها تعاملت مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة خلال التصعيد الأخير. كما أفادت بأنه منذ "بدء الاعتداء الإيراني"، نجحت الدفاعات الجوية في التصدي لـ 278 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، بالإضافة إلى 1540 طائرة مسيرة.

مواضيع ذات صلة
عبدالله بن زايد يجري مباحثات مع نائب الرئيس الأميركي في واشنطن
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 17:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله بن زايد وعبدالعاطي يبحثان العلاقات وملف غزة
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 17:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ محمد بن زايد: المؤسسة العسكرية قامت بدور مميز أثناء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 17:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بن زايد ورئيس وزراء المجر يبحثان هاتفياً التطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
13/03/2026 17:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:24 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:38 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:19 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:07 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:24 | 2026-03-13
Lebanon24
11:00 | 2026-03-13
Lebanon24
10:38 | 2026-03-13
Lebanon24
10:19 | 2026-03-13
Lebanon24
10:07 | 2026-03-13
Lebanon24
09:33 | 2026-03-13
