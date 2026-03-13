بين بن زايد والملك عبدالله.. دعوات لوقف فوري للعمليات العسكرية في المنطقة

دعا رئيس دولة ، الشيخ زايد آل ، والعاهل ، الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الجمعة، إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لتفادي المزيد من التصعيد والتوترات.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد العسكري الأخير على أمن المنطقة واستقرارها، كما أدان العاهل الأردني الاعتداء الذي استهدف قنصلية دولة الإمارات في إقليم كردستان ، معتبراً إياه انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية.



في سياق متصل، كشفت إحصائيات حديثة عن إطلاق أكثر من 850 صاروخاً و2650 مسيّرة إيرانية تجاه دول مجلس التعاون منذ بداية الاعتداءات، وسط تأكيد دول على إدانة هذه "الاعتداءات "، ومواصلة الدفاعات الجوية الخليجية عمليات التصدي والتدمير للأهداف المعادية، مع تسجيل خسائر في الأرواح وأضرار مادية.



وفي هذا الإطار، أعلنت الدفاعات الجوية الإماراتية أنها تعاملت مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيرة خلال التصعيد الأخير. كما أفادت بأنه منذ "بدء الاعتداء "، نجحت الدفاعات الجوية في التصدي لـ 278 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، بالإضافة إلى 1540 طائرة مسيرة.



