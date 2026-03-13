عربي-دولي
ميرتس ينتقد غياب استراتيجية أميركية لإنهاء الحرب مع إيران
Lebanon 24
13-03-2026
|
08:16
انتقد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، غياب استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب التي تقودها
الولايات المتحدة
وإسرائيل ضد
إيران
، وذلك في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن إيران "على وشك الاستسلام".
وأكد ميرتس أن ألمانيا ليست جزءاً من هذه الحرب ولا ترغب في ذلك، مشدداً على أن الجهود
الألمانية
تركز على إنهاء العمليات العسكرية. كما استبعد ميرتس الحاجة حالياً لنشر قوة عسكرية دولية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى وجود أسئلة لم تتم الإجابة عليها.
من جانبه، ذكر رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره، أنه لا توجد خطط لتدخل عسكري نرويجي، بينما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إطلاق عملية دولية بمشاركة سفن حربية لمرافقة ناقلات
النفط
، موضحاً في الوقت ذاته أن "الشروط اللازمة لذلك غير متوفرة حالياً".
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن قادة مجموعة السبع حثوا
ترامب
على إنهاء الحرب وتأمين مضيق هرمز، في حين اتسم موقف الرئيس الأميركي بالغموض بشأن الجدول
الزمني
، مؤكداً ضرورة "إنهاء المهمة" لتجنب صراع طويل الأمد.
في المقابل، توعد المرشد
الإيراني
الجديد، مجتبى خامنئي، بمواصلة الحرب و"الانتقام" وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما أكده أمين عام
مجلس الأمن
القومي الإيراني، علي لاريجاني، مشدداً على أن "إشعال الحروب أمر سهل، أما إنهاؤها فلا يتم ببضع تغريدات"، ومعتبراً أن بلاده لن تترك
واشنطن
وتل أبيب دون ثمن.
ومنذ بدء الحرب في 28 شباط، لوّح الحرس الثوري الإيراني بضرب ساحات متعددة بأساليب متنوعة، بينما أفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بتضاؤل قدرات إيران الصاروخية وتناقص أعداد المسيرات لديها.
الولايات المتحدة
