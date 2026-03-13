تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ميرتس ينتقد غياب استراتيجية أميركية لإنهاء الحرب مع إيران

Lebanon 24
13-03-2026 | 08:16
A-
A+
ميرتس ينتقد غياب استراتيجية أميركية لإنهاء الحرب مع إيران
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتقد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، غياب استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وذلك في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران "على وشك الاستسلام".
 
وأكد ميرتس أن ألمانيا ليست جزءاً من هذه الحرب ولا ترغب في ذلك، مشدداً على أن الجهود الألمانية تركز على إنهاء العمليات العسكرية. كما استبعد ميرتس الحاجة حالياً لنشر قوة عسكرية دولية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى وجود أسئلة لم تتم الإجابة عليها.

من جانبه، ذكر رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره، أنه لا توجد خطط لتدخل عسكري نرويجي، بينما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إطلاق عملية دولية بمشاركة سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط، موضحاً في الوقت ذاته أن "الشروط اللازمة لذلك غير متوفرة حالياً".
 
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن قادة مجموعة السبع حثوا ترامب على إنهاء الحرب وتأمين مضيق هرمز، في حين اتسم موقف الرئيس الأميركي بالغموض بشأن الجدول الزمني، مؤكداً ضرورة "إنهاء المهمة" لتجنب صراع طويل الأمد.

في المقابل، توعد المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، بمواصلة الحرب و"الانتقام" وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما أكده أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، مشدداً على أن "إشعال الحروب أمر سهل، أما إنهاؤها فلا يتم ببضع تغريدات"، ومعتبراً أن بلاده لن تترك واشنطن وتل أبيب دون ثمن.
 
ومنذ بدء الحرب في 28 شباط، لوّح الحرس الثوري الإيراني بضرب ساحات متعددة بأساليب متنوعة، بينما أفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بتضاؤل قدرات إيران الصاروخية وتناقص أعداد المسيرات لديها.

نيويورك تايمز: مسؤولون أميركيون يشكّون في وجود استعداد كافٍ لمسار دبلوماسي لإنهاء الحرب مع إيران
13/03/2026 17:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
13/03/2026 17:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
13/03/2026 17:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24
13/03/2026 17:35:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مجلس الأمن

الألمانية

الإيراني

إسرائيل

تل أبيب

دونالد

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24