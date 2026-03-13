تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
هجوم إلكتروني يستهدف شركة أميركية.. ما علاقة إيران؟
Lebanon 24
13-03-2026
|
08:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت "
نيويورك
تايمز" الأميركية أن مجموعة قرصنة أعلنت مسؤوليتها عن هجوم على شركة تصنيع أميركية، قائلة إنه رد انتقامي على ضربة استهدفت مدرسة إيرانية.
وقالت الصحيفة إن الهجوم الإلكتروني على شركة أميركية لتصنيع المعدات الطبية تُدعى "سترايكر" أثار مخاوف متزايدة من أن
إيران
أو مجموعات قرصنة مرتبطة بها قد تستهدف شركات مدنية وبنية تحتية مع استمرار الحرب.
ولم تقل سترايكر مَن يقف وراء الهجوم، الذي عطّل أنظمتها حول العالم يوم الأربعاء، لكنّ مجموعة من
القراصنة
تدعى "هندلة" بدت وكأنها تبنّت المسؤولية عنه، ووصفت الهجوم بأنه رد انتقامي على ضربة صاروخية استهدفت مدرسة ابتدائية في إيران.
وفي بيانها الأخير، قالت "هندلة" إن الاختراق جاء انتقاماً من الضربة الصاروخية في 28 شباط التي استهدفت مدرسة ابتدائية في جنوب إيران، والتي قال مسؤولون إيرانيون إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 175 شخصاً، معظمهم من الأطفال.
واستهدفت مجموعة "هندلة"، التي ظهرت على ما يبدو بعد أسابيع قليلة من بدء الحرب
الإسرائيلية
على
قطاع غزة
عام 2023، شركات وأفرادا مرتبطين بإسرائيل، وفقاً لشركات الأمن السيبراني ومجموعات الاستخبارات، بما في ذلك شركة "سايبر إنت" وشبكة "إكس- فورس أكسشينغ" التابعة لشركة "آي بي إم" ومقرهما في
الولايات المتحدة
وإسرائيل.
وبعد الحادثة، قالت شركة سترايكر، ومقرها ولاية ميشيغان الأميركية وتنتج مجموعة واسعة من المعدات الطبية، إنها ما زالت تحاول استعادة أنظمة الاتصالات والطلبات الخاصة بها.
وذكرت الشركة أن الاختراق بدا محصوراً في برامج
مايكروسوفت
الخاصة بها، مشيرة إلى أنه لا توجد مؤشرات على وجود برمجيات خبيثة أو برامج فدية.
كذلك، قالت الشركة إنه "من الآمن التواصل مع موظفي سترايكر ومندوبي المبيعات عبر البريد الإلكتروني والهاتف، ومن داخل منشآتكم".
Advertisement
الولايات المتحدة
الإسرائيلية
مايكروسوفت
الإسرائيلي
القراصنة
قطاع غزة
نيويورك
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24