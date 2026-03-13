|
عربي-دولي

وزير الحرب الأميركي يكشف سر عن "مجتبى خامنئي"!

Lebanon 24
13-03-2026 | 08:49
وزير الحرب الأميركي يكشف سر عن مجتبى خامنئي!
قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، إن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، أصيب وقد يكون تعرض للتشوه، مشيرا إلى أن إيران ستتلقى أعلى مستوى من الضربات اليوم.

وأضاف الوزير أن بلاده تقضي على الجيش الراديكالي الإيراني بطريقة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن "المقاتلات والقاذفات تقصف أهدافها كما تريد بناء على تحسن معلوماتنا الاستخبارية".

وأردف في مؤتمر صحفي: "إيران لم يعد لديها دفاع جوي أو قوة بحرية أو قاذفات صواريخ".

وتابع: "نعمل بناء على خطة لتدمير جميع القدرات العسكرية الإيرانية بوتيرة لم يشهدها العالم من قبل".

وأشار إلى أنه سيتم قريبا" تدمير  جميع الشركات الدفاعية في إيران".

وبين أنه "نعمل على ضمان ألا تقدر إيران على تصنيع صواريخ جديدة بعد تدمير الحالية".

واستطرد: "قضينا على كل خطوط إنتاج وتصنيع الصواريخ الإيرانية".

وقال إن "المرشد الإيراني أصدر بيانا مكتوبا لأنه أصيب وقد يكون تعرض للتشوه".

وأكد أن جيش بلاه يستخدم قدرات متطورة بينها الذكاء الاصطناعي لإضعاف أعدائنا.

وتابع: "أهدافنا واضحة وحاسمة وقابلة للتحقيق بينها القضاء على الصواريخ والصناعات الدفاعية، مضيفا: "فقدنا طائرة تزود بالوقود في غربي العراق ولم يكن ذلك بسبب نيران معادية أو صديقة."
 
مواضيع ذات صلة
وزير الحرب الأميركي: مجتبى خامنئي أصيب وشوهت ملامحه
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد مجتبى خامنئي "بخير وبصحة جيدة" رغم إصابته خلال الحرب
نيويورك تايمز: مجتبى خامنئي أصيب في ساقيه مع بداية الحرب ولم تتضح بعد خطورة إصابته
هل يُبدّد إختيار مجتبى خامنئي مرشدا لإيران آمال إنهاء الحرب؟
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:24 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:38 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:19 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:07 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
